A Neoton Família egykori tagja indul a 2022-es országgyűlési választáson

Pál Éva Szanyi Tibor pártja, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) színeiben indul Csepelen.

Az énekesnő korábban már az MSZP kampányát is segítette és az SZDSZ jelöltje is volt.



"Édesapám a légpárnás köszörűgép feltalálója volt. 18 éves voltam, amikor írtam egy nagyon-nagyon szemrehányó levelet egy akkori újságnak, amiért hátráltatták őt a találmánya sikerre vitelében, ez volt az első politikai megnyilvánulásom. A szüleim egyszerű munkásemberek voltak, nem titkoltan mindig is a baloldal felé húztam" - mondta a Blikknek, és kiderült, hogy többek között a kétszázezer forintos minimálbérre épül majd a kampánya.



"Sokan mondták nekem, hogy »te csak énekelj, ne vállalj politikai szerepet«. Amerikában a művészek simán ki mernek állni amellett, amiben hisznek, csak nálunk nincs ennek akkora divatja. Lehet, hogy sokakban ellenérzést fog kiváltani ez, de én attól még művész maradok" - folytatta Pál Éva.