EU

Orbán: "jó esélyünk van a győzelemre" az európai uniós költségvetési vitában

Közelebb van egymáshoz Magyarország és Lengyelország, valamint az EU német soros elnökségének és több más tagállam kormányának az álláspontja. 2020.12.08 20:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarországnak és Lengyelországnak jó esélye van a győzelemre az európai uniós költségvetési vitában, a közösségi források kifizetéséhez fűzött jogállamisági feltételrendszer ügyében, ha a következő napokban jó irányba haladnak tovább a dolgok - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedd este Varsóban, miután lengyel kollégájával, Mateusz Morawieckivel tárgyalt.



A kormányfő arról számolt be a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjújában, hogy jelenleg közelebb van egymáshoz Magyarország és Lengyelország, valamint az EU német soros elnökségének és több más tagállam kormányának az álláspontja, mint néhány héttel vagy nappal ezelőtt.



Hangsúlyozta, hogy azokat a jogállamisági kérdéseket, amelyeknek nincsen semmi közük a pénzügyi kérdésekhez, külön kell választani a költségvetési ügyektől. Nem lenne ugyanis kívánatos egy olyan helyzet, amelyben pénzügyi szankciókat lehetne kiszabni például azért, mert valamelyik tagállam nem követi az európai irányvonalat gender- vagy migrációs ügyekben.



A miniszterelnök kiemelte: Budapest és Varsó között egyetértés van minden főbb témában, a két ország érdekei egybeesnek, fontosnak tartják az EU alapszerződéseiben foglaltak, a nemzeti érdekek, illetve a Magyarországnak és Lengyelországnak járó pénzügyi források megvédését.



Úgy vélekedett, hogy a két ország együtt elég erős a pénzügyi érdekeik megvédéséhez, "nem kell aggódni, egyetlen pennyt sem fognak veszíteni".



Orbán Viktor rámutatott emellett, hogy a konfliktushelyzet, a költségvetési vétó fenntartása nem jó Európának, ahogyan Magyarországnak és Lengyelországnak sem áll érdekében, ezért mielőbb megállapodásra lenne szükség, amely minden fél számára előnyös.



"A vita nem a pénzügyi forrásokról szól, ez csak másodlagos kérdés, amiért harcolunk, az a nemzeti szuverenitás védelme" - szögezte le.



"A V4, Magyarország, Lengyelország az EU jövője" - tette hozzá.



A magyar kormányfő később a lengyel köztévének is nyilatkozott, aláhúzva, hogy a két ország megerősítette szövetségét, ami rendkívül fontos, mivel ez a szoros együttműködés "adja az erőnket".



Újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: Magyarország és Lengyelország garantáltan kitart egymás mellett egészen a tárgyalások végéig.



"Úgy gondolom, közel lehetünk a megegyezés eléréséhez, ami győzelem, jó eredmény Magyarország és Lengyelország számára, illetve nagyon jó lehet az Európai Uniónak is" - mondta.