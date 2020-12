Ünnep

Rendhagyó módon, de idén is lesz krisnás karácsonyi ételosztás

A COVID-19 okozta járványügyi helyzet miatt a megszokott Blaha Lujza téri ételosztás elmarad, mert a védőtávolság megtartásával az 1600 fős rendezvényen a Tabánig állna a sor. Noha a nagyszabású ételosztás nem pótolható, és hiánya bizonyára sokak számára teszi majd nehezebbé a karácsonyt, a Krisna-hívők ennek ellenére is 6500 élelmiszer segélycsomagot és meleg ételt osztanak ki az ünnepek alatt az ország 18 pontján, hogy utánanyúljanak azoknak, akik rászorulnak a segítségre.



Idén december 8-án kezdődik a Krisna-hívők hagyományos ünnepi ételosztás-sorozata, a 30. Országos Karácsonyi Szeretetlakoma. Az idei karácsonyi akciót a járványügyi helyzetre való tekintettel bár részletekben, több pontra elosztva, egyszerre kevesebb ember számára, de mindenképpen megrendezik. Az adagszámok pedig nem változnak sem a hétköznapi ételosztásokon, sem az ünnepek alatt – karácsony alkalmával 6500 tartós élelmiszercsomag és meleg ebéd talál majd gazdára.



Az Országos Karácsonyi Szeretetlakoma 3 fővárosi kerületben, 15 vidéki településen, karácsony napjain pedig a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 12 egységében lesz megtartva. Bár a hagyományos Blaha Lujza téri ételosztás a COVID-19 okozta jelen körülmények között nem kivitelezhető, a szegényélelmezési program dolgozói és önkéntesei idén sem tétlenkednek, igyekeznek szebbé és valóban reménytelivé varázsolni ezt a karácsonyt.

A főváros mellett a vidéki ételosztások is előtérbe kerülnek

Az Országos Karácsonyi Szeretetlakoma kiemelt akcióit december 7-27. között rendezik meg a helyi önkormányzatokkal összefogásban. Elsőként a főváros VII. kerületében, Erzsébetvárosban, az azt követő héten pedig Óbudán és Zuglóban várják a kerületi családsegítő szolgálat által kiértesített, kiemelten rászoruló lakosságot a mindennapos ételosztások megszokott helyszínén. A kiemelt akció keretében a szokásos meleg étel mellé ezúttal minden ellátott egy-egy ajándék élelmiszercsomagot is hazavihet.



Karácsony hetében a vidéki kistelepülésekre helyeződik a figyelem, itt ugyanis valóban akkora szükség van a segítségre, mint egy falat kenyérre, ezért is fut a vidéki ételosztó programjuk „Mint egy falat kenyér” néven. Heves és Somogy megyében összesen 15 kistelepülésen viszik majd házhoz a tartós élelmiszereket. A házhozszállítással sok olyan idős emberhez is sikerül majd eljutni, akik másképp nem jutnának támogatáshoz. A csomagokba mintegy 12 féle tartós élelmiszer és friss, különleges alapanyag kerül, de még most is folyamatosan gyűjtik az adományokat, hogy minél gazdagabb ajándékcsomaggal lepjék meg rászorulókat.



2020-ban tehát a Blaha Lujza téri Karácsonyi Szeretetlakoma helyett más szociális ellátószervezetekkel, családsegítő szolgálatokkal és önkormányzatokkal együttműködve sok helyen közvetlenül az otthonokba juttatják el az előre összekészített ajándékcsomagokat, így kerülve el a tömeges sorban állást.

Ami a szemnek láthatatlan: a néma szükség

Egy dologban mindenki egyetért: 2020 a kihívások és próbatételek éve volt, és ezt leginkább azok a szegény rétegek szenvedik meg, akik már amúgy is kiszolgáltatott helyzetben voltak. A néma, tehetetlen, reménytelen sorsú emberek. A koronavírus azonban valamilyen módon minden magyar családot érint, akár a családtagok betegsége, akár a keresőképtelenné válás formájában. Olyanok is segítségért folyamodnak most a Krisna-hívők különféle segélykérő felületein, akik soha korábban nem szorultak rá a külső támogatásra.



„Kérem, segítsenek, mert egyedül vagyok, nincs semmi segítségem és kezdek nagyon rosszul lenni a folyamatos, hetek óta tartó éhezéstől.”



„Megélhetési körülményeim váratlanul ellehetetlenedtek… Nem, még soha nem kértem életemben, mindig megálltam a helyem, de erre nem számítottam.”



„Sajnos a járvány miatt jómagam is munkanélkülivé váltam és már sokadik hónapja, hogy a tartalékomból élek. Szeretnék érdeklődni hol és hogyan kell regisztrálni, hogy az ételosztásokon részt tudjak venni?” – csak néhány a mindennapos segélykérő levelekből.



Bár a járvány fizikálisan elszigetel minket egymástól, a Krisna-hívők azt remélik, hogy lélekben viszont közelebb hozza az embereket egymáshoz. Humanitárius programjuk, amit a krízisidőszak alatt még nagyobb erőfeszítések árán végeznek, mint eddig, arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a nehézségek ellenére is fokozott szükség van arra, hogy többet adjunk magunkból a világnak, a környezetünknek, a családunknak, a rászorultaknak, mint eddig. Ez az a törekvés, amivel valóban megváltoztathatjuk a jövőt.

Az Ételt az Életért Program munkáját itt lehet segíteni. SMS küldésével bruttó 500 Forinttal, azaz épp egy tál étel árával segíthetik az Ételt az Életért Alapítvány tevékenységét. A 13600-as adományvonalra a 33-as kódot kell SMS-ben elküldeni.