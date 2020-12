Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: minden elérhető vakcina gyártójával tárgyalunk

Minden elérhető vakcina gyártójával tárgyalunk, nagy a valószínősége, hogy egyszerre többféle oltóanyag is lesz Magyarországon a jövő év első negyedévében - mondta az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.



Remélhetőleg nem kell túl sokat várni a koronavírus elleni vakcinára, és az a közeljövőben a magyar embereknek is elérhetővé válik - fogalmazott Müller Cecília.



Szavai szerint az oltóanyag "óriási új eszköz lesz a járvány kezelésében", a magyar kormány minden lehetőséget megragad, hogy tájékozódjon a világon fejlesztett vakcinákról, és megteremtse a hozzájutás lehetőségét az úgynevezett befutó, azaz a harmadik klinikai fázis próbája alatt álló készítményekhez, amelyekből ma nagyon sok van a piacon.



A tisztifőorvos megjegyezte: a magyar hatóságok már tanulmányozzák az orosz vakcina dokumentációját és valószínűleg a héten az egyik kínai oltóanyag - amely "egy egészen más típusú vakcina" - dokumentációja is megérkezik.



Müller Cecília elmondta, a vakcinainfo.gov.hu internetes oldal hamarosan indul, ezen lehet jelentkezni, ha valaki beoltatná magát. Az oldalon egyéb információ is olvasható majd a védőoltásokról.



Megismételte: a 60 éven felülieket levélben kereste meg az oltással kapcsolatban, amely mellé egy regisztrációs lapot és egy válaszborítékot csatoltak, így az igénylést térítésmentesen lehet visszaküldeni.



A járványügyi adatokat ismertetve a szakember elmondta, az elmúlt héten elvégzett, célzott tesztelések számát is feltöltik az adatbázisba, így az összes elvégzett teszt már 2 149 291 lesz. A tesztelések a közigazgatásban dolgozókkal folytatódnak - mondta -, hozzátéve, az eljárásrend nem változik: akinek pozitív a tesztje, azt el kell különíteni, s jelentkeznie kell a háziorvosnál.



Müller Cecília elmondta, vasárnapra az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a negyedmilliót, számuk 254 148; új fertőzött 3870 volt, 116-an meghaltak. A legfiatalabb húszéves volt, a legidősebb 98, és mindannyian valamilyen krónikus betegségben szenvedtek - mondta.



Az országos tisztifőorvos úgy fogalmazott: a kórházak terheltsége egyelőre nem csökken, 7932 embert ápolnak kórházban, 674-en szorulnak lélegeztetésre. Ez - mint mondta - jelentősen megterheli az ellátórendszert, a cél továbbra is az, hogy csökkentsük ezt a terhelést. Aki tehát tünetet észlel magán, maradjon otthon, hogy ne adhassa tovább a fertőzést.



Leszögezte: Magyarországon minden tárgyi és kezelési feltétel adott a koronavírusos betegek ellátásához, de "az egészségügyi személyzet fáradt, sok a munkája". Ezért minden erővel arra kell törekedni, hogy megvédjük és karbantartsuk egészségünket - fűzte hozzá.

Közölte: az operatív törzs hétfőn reggel is összeült, és a szakemberek javaslatainak figyelembevételével megtette javaslatát a karácsonyi ünnepekre vonatkozó járványügyi intézkedésekre. A döntésről Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztat a nap folyamán - mondta.