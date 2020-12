Koronavírus-járvány

Orbán: további egy hónapig fennmaradnak a szigorú intézkedések - videó

További egy hónapig, vagyis január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a szigorú intézkedések - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az operatív törzs hétfői döntését a közösségi oldalán. A szentestét érintő járványügyi szabályokról később döntenek.



A kormányfő kifejtette: este 8 és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom lesz. "Hogy szenteste tehetünk-e kivételt, amit mindannyian szeretnénk, azt majd csak december 21-én dönthetjük el, az akkori állapotok ismeretében" - közölte, hozzátéve: nem lesz kivétel december 31-én, vagyis a szilveszteri bulikat és utcabálokat idén nem lehet megtartani.



Megerősítette: a megoldás a vakcina, amely most már belátható távolságban van. Keddtől indul a regisztráció, amelyen keresztül mindenki jelentkezhet, aki be akarja oltatni magát.