Dr. Novák Hunor: A járványügyi statisztika egy része hamis képet mutat

Az elmúlt hetekben egyre többször használják az antigén alapú gyorsteszteket, azonban ezek jelentős részét nem számolják bele a napi új vírustesztek számába. 2020.12.07 12:36 ma.hu

A járványügyi statisztika egy része hamis képet mutat - írta a Facebookon Dr. Novák Hunor. "Nagyon fontos adat a pozitív tesztek aránya. Ha alacsony, az azt mutatja, sokat tesztelünk, kutatjuk és teszteljük a kontaktokat, és sok negatív eredmény is van. Ha azonban a pozitív tesztek aránya magas, az arra utal, hogy sok fertőzött kontaktot biztosan nem tudunk kiszűrni, nem tesztelünk eleget" - szögezte le a szakember.



Az elmúlt hetekben egyre többször használják az antigén alapú gyorsteszteket, azonban ezek jelentős részét nem számolják bele a napi új vírustesztek számába. Az ok egyszerű: ha valaki pozitív, azt kötelező bejelenteni, a negatív tesztet azonban sokszor nem viszik be a rendszerbe például a kórházakban, mert nincs idő és kapacitás erre.



"Ezt több forrásból is tudom. Kivételek persze vannak" - tette hozzá. Ebből következik, hogy több tesztet végzünk, mint ami a hivatalos statisztikában látszik, és így a pozitív tesztek aránya is alacsonyabb.



"Ez végre egy jó hír a járványban, de nagyon korai még pezsgőt bontani" - zárta a posztját Dr. Novák Hunor.