Koronavírus-járvány

Covid-információs vonalat hozott létre a Semmelweis Egyetem a fekvőbetegek hozzátartozói részére

A Semmelweis Egyetem központi telefonszámán (06 1 459 1500) az 1-es melléket választva információkat kaphatnak a bennfekvő koronavírusos betegek hozzátartozói az egyetemi klinikákon folyó COVID-ellátás gyakorlati kérdéseiről, így egyebek mellett a csomagküldés és a jelen helyzetben csak kivételes esetekben engedélyezett látogatás lehetőségeiről. A témák szerint menüpontokba rendezett tájékoztatás a nap 24 órájában hallható, és a leggyakoribb kérdésekre a válasz a Klinikai Központ honlapján írásban is elolvasható. Ezen túl minden hétköznap 8.00-16.00 között érhetők el személyesen a diszpécserek a 6-os gomb megnyomásával.



A nap bármely szakaszában hasznos információk hallgathatók végig a Semmelweis Egyetem COVID információs vonalán, egyebek mellett az intézményben kezelt koronavírusos betegek kezeléséről, a látogatási és csomagküldési lehetőségekről. Minden hétköznap 8.00 és 16.00 között ugyanakkor a hozzátartozók egy adott beteg állapotáról is kérhetnek rövid felvilágosítást; a telefon nyomógombjainak segítségével kiválasztható a munkatárs kapcsolása opció, amellyel az érintettet kezelőegység diszpécseréhez továbbítják az érdeklődőt. Telefonon az orvosi dokumentációban a beteg által erre kijelölt hozzátartozó kaphat csak információt.

Mivel a járvány miatt látogatási tilalom van az egészségügyi intézményekben, nagyon sokan telefonon érdeklődnek például arról, hogyan tudnak csomagot küldeni hozzátartozójuknak, miket érdemes abba beletenni. Az információs vonal kialakítására azért volt szükség, hogy a hozzátartozók kiszámítható módon információhoz tudjanak jutni a legfontosabb gyakorlati kérdésekről, ugyanakkor a teljes védőfelszerelésben dolgozó orvosok és ápolók minden figyelmüket a betegellátásnak tudják szentelni – mondta el dr. Tamási Lilla egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatóhelyettese, aki az Informatikai Igazgatóság segítségével kialakított vonal létrehozását koordinálta. Hozzátette: ezzel együtt azt kérik, hogy telefonon csak nagyon indokolt esetben érdeklődjenek a hozzátartozók, amennyiben a beteg állapota megengedi, vele tartsák a kapcsolatot, hiszen a napi vizitek során minden páciens részletes tájékoztatót kap a vele kapcsolatos tudnivalóról. A hívások során figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatást adó orvosra akár több vonal is várakozhat egy időben.



Tekintettel a járványügyi helyzetre, csak igen korlátozottan, speciális esetekben, kritikus állapotú vagy intenzív ellátást igénylő betegek esetében van lehetőség személyes látogatásra, melyet hétköznapokon munkaidőben az érintett klinika igazgatójával lehet egyeztetni; az engedélyezett látogatók számára a szükséges védőfelszerelést biztosítják.



A bent fekvő betegek részére – az intenzív és sürgősségi betegfelvételi osztályok kivételével – ugyanakkor hetente két alkalommal csomag küldhető, amit a beteg nevével, szobaszámával ellátva az intézet portáján kell leadni. A COVID információs vonalon a csomag javasolt tartalmáról is hasznos információkat lehet meghallgatni, továbbá írásos tájékoztatás is olvasható a Klinikai Központ honlapján.



Címlapfotó: Kovács Attila - Semmelweis Egyetem