Új kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen

Az Orbán-kormánynak két hónapot adtak megmagyarázni, "migrációs válsághelyzetben" miért biztosít a törvény eltérést a közbeszerzés általános szabályaitól. 2020.12.04 19:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság. Az Orbán-kormánynak két hónapot adtak megmagyarázni, "migrációs válsághelyzetben" miért biztosít a törvény eltérést a közbeszerzés általános szabályaitól - olvasható a Magyar Helsinki Bizottság Facebook-bejegyzésében.



"Végre történik valami. Mi ennek különösen örülünk, hátha az Európai Bizottságnak elárulják, miért is van nálunk négy és fél éve »migrációs válsághelyzet«, amikor nincsenek menedékkérők. Amikor ezt mi megkérdeztük a kormánytól, kiderült, hogy 10 évre titkosították az elrendelés indokát."



Az emberi jogi szervezet emlékeztet, hogy a bizottság kezdettől fogva felhívta a figyelmet a korrupciós kockázatra.



"Így nemcsak a korrupciós veszélyek nőttek meg, hanem megszűnt a lehetősége a szakszerű, tisztességes, emberséges, azaz igazságos menedékjogi eljárásoknak is. Ilyen szabályok mellett nemcsak lopni könnyebb, de önkényeskedni is."