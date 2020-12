Koronavírus

Operatív törzs: 314 ember szegte meg a kijárási tilalom szabályait csütörtökön

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 296 emberrel szemben léptek fel a rendőrök csütörtökön, így már 10 716-ra emelkedett az emiatt elrendelt intézkedések száma. 2020.12.04 12:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok és a gyülekezés tilalmára vonatkozó előírások betartásának csütörtöki ellenőrzésekor 314 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese pénteki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes közölte: a november 4-én hatályba lépett kijárási korlátozás, majd "jogutódja", a kijárási tilalom megszegése miatt 9165 rendőri intézkedés történt már.



Hozzátette: a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 296 emberrel szemben léptek fel a rendőrök csütörtökön, így már 10 716-ra emelkedett az emiatt elrendelt intézkedések száma.



A rendőrök csütörtökön a tízezer lakosúnál nagyobb települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek megszegése miatt 261 emberrel szemben léptek fel. Közülük 46 embert figyelmeztettek, 127 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, és 88 esetben szabálysértési feljelentést tettek - ismertette az alezredes.



Hozzátette: a maszkviselési szabályok be nem tartása miatt csütörtökön a tömegközlekedési eszközökön és azok várakozóhelyein 15 emberrel, míg kereskedelmi üzletekben és bevásárlóközpontokban 20 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 544 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 151 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 393-ban pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Egy kecskeméti edzőtermet és egy újpesti pékséget a szabályok be nem tartása miatt csütörtökön ideiglenesen 7-7 napra bezárattak. Előbbit azért, mert a tiltás ellenére nyitva volt, és hárman edzettek a helyszínen, az újpesti pékséget pedig szabálytalan maszkhasználat miatt. Eddig összesen 94 üzletet, létesítményt zárattak be szabálytalanságok miatt.



Csütörtökön is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 51 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 6852 alkalommal intézkedtek.



Az elmúlt napon 20 673 alkalommal ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Csütörtökön 8509 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, így 53 238-an vannak hatósági házi karanténban. Közülük 4061-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat.