Koronavírus

Kásler: új Covid-betegellátó részleggel bővült a pulmonológiai intézet

Új, a koronavírus-betegek ellátását szolgáló részleggel bővült az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 550 négyzetméteres épület teljes körű felújítása 360 millió forintból valósult meg - jelentette be az emberi erőforrások minisztere pénteki online sajtótájékoztatóján.



Kásler Miklós elmondta, a felújított részlegen négy intenzív terápiás kórtermet és öt rehabilitációs kórtermet alakítottak ki.



A miniszter felidézte, hogy a kormány a járványellenes küzdelem részeként indította el negyven intézmény fertőtlenítő takarítását és különböző felújításokat, és vannak olyan helyszínek, ahol teljes felújítás is történt. Ebbe a körbe tartozik a Korányi intézet egyik, eddig használaton kívüli szárnyának rendbetétele is - tette hozzá.



A beruházás részeként kicserélték az ajtókat, ablakokat és a burkolatokat, álmennyezetet alakítottak ki, felújították az elektromos hálózatot, klimatizálták a kórtermeket és megújultak az orvosokat, nővéreket kiszolgáló helyiségek is.



A felújított szárnyban már elvégezték a zárófertőtlenítést is, így már alkalmas a betegek fogadására.