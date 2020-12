Botrány

Bayer Zsolt a Szájer-ügyről: 'Józsi küzdött ezzel a rettenetes démonával, nem tudom, mióta'

Szájer József azért mondott le váratlanul vasárnap, mert péntek este rendőrségi rajtaütés során elkapták, miközben az ereszcsatornán mászva menekült egy, a kijárási korlátozást megszegve rendezett 25 fős brüsszeli szexbuliról. 2020.12.04 08:54 ma.hu

Bayer Zsolt csütörtök esti Háttérkép című műsorában a Hír TV-n is téma volt Szájer József lemondott EP-képviselő drogokkal tarkított, brüsszeli szexpartija. Még kedden derült ki, hogy Szájer József azért mondott le váratlanul vasárnap, mert péntek este rendőrségi rajtaütés során elkapták, miközben az ereszcsatornán mászva menekült egy, a kijárási korlátozást megszegve rendezett 25 fős brüsszeli szexbuliról. Szájer táskájában ecstasy-tablettákat is találtak, ám ő azt állítja, nem tudja, hogyan kerültek oda, de a bulin való részvételét elismerte. Az orgia rendezője szerint Szájert nem hívták meg az összejövetelre.



Bayer Zsolt a következőképp vezette fel a témát: "Nagyon hülyén fog hangozni, nagyon sok mém fog születni a következő mondatomból, de akkor is ragaszkodom hozzá. Szájer József igenis egy morális lény. És ami az én számomra a legfájdalmasabb és legszomorúbb, hogy most rajta keresztül nemcsak a saját életművét, hanem az egész Fidesz-ethoszt próbálják meg kikezdeni, elfeledkezvén arról a roppant fontos és egyszerű igazságról, amit Julien Benda fogalmazott meg Az írástudók árulásában, amikor is azt írja, hogy az emberiség 2000 éven keresztül többnyire mindig a rosszat cselekedte, de méltányolni a jót méltányolta. Majd megtörténik az írástudók árulása, és attól kezdve az ember nemcsak cselekszi a rosszat, de meg is ideologizálja, és azt kezdi el méltányolni. Józsi nem volt ilyen ember. Ő küzdött, nem tudom mióta ezzel a rettenetes démonával, de ettől ő még a világban a jót méltányolta, és azt is képviselte. Hiába is próbálják ezt most a feje tetejére állítani. Csak nem tudta kikerülni a lefelé tartó spirált. Azt hiszem, hogy ez a tragédiája."

A műsor vendége, Bogár László közgazdász már más szempontból vizsgálta az ügyet. Szerinte "sokkal, de sokkal komolyabban kéne venni a politikai alkalmassági vizsgálatot. (...) tegyünk meg minél többet annak érdekében, hogy minél kevesebb ilyen eset legyen." Ezt a gondolatmenetét azzal folytatta, hogy minden országban a "politikusok folyamatosan szánkáznak lefelé az elismertségi listákon". Épp ezért szerinte "valamit újra kellene gondolni, hogy ne mi magunk járuljunk hozzá, ezen a lejtőn való lefelé történő mozgásnak az elősegítésén azzal, hogy felelőtlenül hagyjuk, hogy akárkik beléphessenek a politika világába." Ha itt valakibe is kétely merült volna fel, hogy Bogár Szájerről beszél az "akárkik" címke alatt, az hamarosan eloszlott, mert Bogár így folytatta: "Nem kockáztathatunk. Nem kockáztathatjuk, hogy egyes hibás szerkezetű személyek, akik persze lehetnek nagyon értékesek, hasznosak, de valamilyen hibás szerkezet van bennük, amelyik törékennyé és kiszolgáltatottá teszi őket (...). A Borkai-ügy után is azt mondtuk, hogy nagyon alaposan meg fogjuk vizsgálni ezt a kérdést. Ami most történt az azt jelzi, hogy lehet, hogy alaposan megvizsgáltuk, csak lépések nemigen történtek. Ennek a kockázat, Zsoca, ennek a kockázatát 30 éve tudja mindenki a Jósával kapcsolatban. Akkor miért nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy (...) minimálisra csökkentsük ennek a kockázatát?"



Bayer Zsolt azzal zárta ezt a témakört, hogy "30 éve ismerem, most ráteszem a fejemet, hogy Szájer József életében nem drogozott. És mivel ez egy nyilvánvalóan titkosszolgálat által intézett akció is volt, ami nem menti Szájer József felelőtlenségét és azt, hogy a saját életművét a politikai közösségének a munkáját húzta le a vécén egy péntek este. Nem szeretném ezzel felmenteni, de az, hogy önmagában hogy ő egy homoszexuális partin vett részt, ezzel önmagában nem tudnák ezen a szinten diszkreditálni, hiszen ma már felvilágosult nyugati körökben, ez nemhogy bűn, de az erény maga. Itt jön Camus, amikor a bűn az erényt szólítja fel önigazolásra. Ezért kellett behozni a drog-ügyet. Ha valamit elhiszek Szájer Józsefnek, mert ismerem 30 éve, az az, hogy a büdös életben nem szedett drogokat, és azt a szart valaki beletette a táskájába. (...) De ennyire hülye ember nem lehet valaki, hogy nem gondol erre."



Az utolsó gondolata ez volt: "Iszonyatosan haragszom Szájer Józsefre. Azért, amilyen helyzetbe hozta önmagát. A családját, a gyerekét. Azt a politikai közösséget, amelyet 30 éve hibátlanul és kiválóan szolgál. Iszonyatosan haragszom rá, de látva a nyilvános kivégzését, e helyről is üzenem neki, hogy nálam mindig fog kapni egy tál meleg ételt."