Környezetvédelem

ITM: jövő április végéig meghosszabbítják a Tisztítsuk meg az országot! projekt első ütemét

A projekt részeként meghirdetett felhívásra folyamatosan érkeznek a pályázatok a környezetszennyező és egészségi kockázatokat hordozó illegális hulladéklerakók felszámolására. 2020.12.04 02:30 Sós Éva

"Magyarország számára kiemelt cél a környezet védelme, hiszen mindannyian tisztább környezetet szeretnénk. A kormány által elindított Tisztítsuk meg az országot! projekt az illegális hulladéklerakás elleni küzdelem kiemelkedő programja, amelyben 2020-2022 között négy ütemben kerül sor a közforgalmú területek megtisztítására" - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön az MTI-vel.



Az elmúlt hónapokban a MÁV Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint 8 település - Csepel, Kaposvár, Esztergom, Monor, Kapuvár, Balatonfőkajár, Füzér, Sümeg - közreműködésével összesen 9000 tonna illegális hulladékot számoltak fel.



A közlemény idézte Boros Anitát, az ITM építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkárát, aki elmondta, nagyon népszerű a HulladékRadar applikáció, amelynek a segítségével bárki bejelentheti az illegális hulladéklerakóhelyeket. Már több mint 10 000 regisztrált felhasználója van az applikációnak és több mint hatezer bejelentés érkezett. Ezek száma a hidegebb idő beköszöntével sem csökkent jelentősen - tette hozzá.



Az államtitkár kiemelte, hogy a projekt részeként meghirdetett felhívásra folyamatosan érkeznek a pályázatok a környezetszennyező és egészségi kockázatokat hordozó illegális hulladéklerakók felszámolására.



Közölte, a civil szervezetek a köztulajdonban álló, már megtisztított terület őrzésére, illetve a nagyobb területeken elszórtan fellelhető, nagygépi munkálatokat nem igénylő hulladéklerakók felderítésére és felszámolására pályázhatnak, a gazdálkodó szervezetek a köztulajdonban álló, kezelésükben lévő területek megtisztítására, az egyházi jogi személyek pedig a kezelésükben vagy tulajdonukban álló területen található illegális hulladékok összegyűjtésére és elszállítására adhatnak be pályázatot. A felsoroltak pályázhatnak ingatlanvédelmi rendszer, így sorompó, kamera kialakítására is.



A kormány a járványhelyzet miatt meghosszabbította a jelentkezési határidőt, hogy minden érintett be tudjon kapcsolódni az országos akcióba, emellett új befejezési, teljesítési dátumot is meghatározott, így az abban részt vevő szervezetek 2021. kora tavaszáig zárhatják le a programokat.