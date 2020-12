Botrány

Gundel Takács Gábor a Szájer-ügyről: Ez nem botlás volt, ezt nem lehet ennyivel elintézni

"Ha valaki hűtlen, jogszabályt szeg, szökést kísérel meg a rendőrség elől, kábítószert találnak nála, kompromittálja a családját és a nemzetét, az tényleg csak egy BOTLÁS?" 2020.12.03 18:47 ma.hu

A "BOTLÁS" - címmel írta le véleményét Gundel Takács Gábor Szájer Józsefről, miután kiderült, hogy a lemondott EP-képviselő részt vett egy brüsszeli meleg orgián.



A Szemlélekben megjelent cikkben a műsorvezető, sportriporter azt fejtegeti, hogy Szájer József közleményében kétszer is "BOTLÁS"-nak nevezte a történteket.



"Borkai Zsolt használta először ezt a kifejezést, ő így minősítette, hogy családos emberként, olimpiai bajnokként és polgármesterként egy yachton örömlányokkal szórakozott. Már akkor sem értettem, hogy hogy lehet minderre a "BOTLÁS" szót használni" - írja Gundel Takács Gábor, majd megemlíti, hogy Szájernél drogot találtak, hogy a lemondott EP-képviselő nős, édesapa, és azt is, hogy Szájer elmenekült a helyszínről. Majd felsorolása után felteszi a kérdést: "ha valaki hűtlen, jogszabályt szeg, szökést kísérel meg a rendőrség elől, kábítószert találnak nála, kompromittálja a családját és a nemzetét, az tényleg csak egy "BOTLÁS"? Nem, uraim, ez nem "BOTLÁS", ezt nem lehet ennyivel elintézni. A szó, amit keresnek, politikai és emberi szempontból is: BUKÁS!"