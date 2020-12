Koronavírus

Majka: emberi életek is múlnak a hülyeségen, úgyhogy a hülyéket el kell küldeni a fenébe

A rapper heteken keresztül küzdött a koronavírussal, kórházban is feküdt a fertőzés miatt. Szerinte azoknak van nagy felelőssége, akik elbagatellizálják a vírust, vagy akik "bőszen hirdetik a hülyeséget". 2020.12.03 16:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Majka novemberben elkapta a koronavírust, majd kórházba is került, ahonnan minden este élő videóval jelentkezett be, hogy beszámoljon állapotáról és a kórházi helyzetről. A HVG-nek most interjút adott, amiben elmesélte, hogy lassan, de biztosan jobban érzi magát, viszont olyan fáradtságot érez, amilyet korábban soha. Miután szóba került, hogy Majka a karanténnaplójával folyamatosan tájékoztatta az embereket, a HVG arra volt kíváncsi, mennyire érzi ennek a súlyát. Azt felelte, nem neki, hanem azoknak van felelőssége, akik elbagatellizálják a helyzetet.



"Ha valakik abból állítanak fel kórképet, hogy a szomszédjuknak még láza sem volt, azokkal már nehéz mit kezdeni. De ezek szerint az emberek szerint a World Trade Centert az illuminátus rombolta le, a chemtraillel nyírnak ki minket a gyíkemberek, Biden csalt a választáson, és Bill Gates adja be a halálvakcinát. Azt akartam, hogy a racionálisan gondolkodók ne nyugodjanak ebbe bele" - mondja, aztán hozzátette, szerinte most nagy szükség van a racionális gondolkodásra.



"Most olyan időket élünk, amikor emberi életek is múlnak a hülyeségen, úgyhogy ezeket a hülyéket el kell küldeni a fenébe. Megmondani, hogy ember, te barom vagy. Most nem lehet rájuk hagyni a véleményüket: arról vitázhatunk, csalt-e Biden a választáson, de ha ez a hülye azt mondja, ne vedd fel a maszkot, arról nem."



Majka azzal is tisztában van, miért nézték annyian a bejelentkezéseit. "Az én erőm abban rejlik, hogy nem kell finoman elemeznem a statisztikákat, és abból barátságosan elmagyaráznom, mit látunk, hanem egyszerű érvekkel el tudom mondani, mi történik a világban. Nekem nem kell operatív törzsként szépen magyaráznom a hülyéknek azt, amit el lehet két mondatban is. Szegény Müller Cecílián is azt látom, hogy néha megtenné, de ő nem teheti."