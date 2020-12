Gyász

Elhunyt Kis Grófo édesapja

Idősebb Kozák László is elkapta a koronavírust, neki sokkal súlyosabb tünetei voltak, mint fiának.

Kis Grófo édesapja, Kozák László Grófo is elkapta a koronavírust és lélegeztetőgépre került. Az énekes öccse, Kozák István nemrég még azt nyilatkozta a Blikknek, hogy apjuk jobban van, és hamarosan hazajöhet a kórházból:



"Hála az égnek, már édesapánk is jobban van, szerencsére nem volt semmilyen alapbetegsége, ezért élte túl a vírust, ha nem is könnyen. Pár napja lekerült a lélegeztetőgépről, nemsokára haza is engedhetik. A bátyámnak, bár iszonyatosan meggyötörte a betegség, nem volt szüksége ilyen drasztikus beavatkozásra."



Ám váratlanul rosszabbodott Kozák László Grófo állapota, és csütörtökön elhunyt.



Mint ismeretes, Kis Grófo november végén került kórházba a koronavírus okozta tüdőgyulladással, de onnan is üzent rajongóinak: "A vírus létezik, jelen van, valaki tünetmentes és csak hordozó, viszont fiatal egészséges embereket is megvisel szóval mindenki tartsa be a szabályokat, minimalizálják a személyes kontaktust hiszen így kevés az esély a vírus terjesztésére! Isten nevében tagadjuk meg a rosszat és győzzük le azt, szeretettel! Ezt üzenem mindenkinek! Vigyázzunk egymásra."