Koronavírus-járvány

Országos kórházfőparancsnok: nincs olyan kapacitáshiány, amely hátráltatná a védekezést

Nincs olyan kapacitás-, technikai vagy védőeszközhiány az egészségügyi intézményekben, ami hátráltatná a védekezést - mondta az országos kórházfőparancsnok az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának csütörtöki ülésén.



Halmosi Zsolt ismertette: amikor a járvány tavaszi, első hulláma után a kormány megszüntette a veszélyhelyzetet, a kórházfőparancsnoki rendszert továbbra is fenntartották, ám azt az igényekhez igazították. Tavasszal még 109 kórházparancsnokot rendeltek ki 108 intézménybe, jelenleg 93 egészségügyi intézményben 94 kórházfőparancsnok végzi munkáját. Közülük 48-at a rendőrség, 17-et a katasztrófavédelem, 29-et pedig a honvédség állományából rendeltek ki a feladatra.



Az egészségügyi intézmények mellett 19 szociális intézményben van intézményparancsnok, az ezekben elhelyezettek száma 200 vagy annál több. Ezen intézményparancsnokok közül 14-et a rendőrség, egyet a katasztrófavédelem, négyet pedig a honvédség állományából rendeltek ki.



Külön szólt arról is, hogy a kórházparancsnokok kockázatnak kitettek, amióta a rendszert létrehozták, közülük hármat ért súlyos egészségromlás - például infarktust kaptak -, és jelenleg 11 kórházparancsnok küzd koronavírus-fertőzéssel. A váltásukról intézkedtek.



A kórházparancsnokok feladata nem változott - mondta Halmosi Zsolt -, hozzátéve: mindenekelőtt az egészségügyi védekezéshez szükséges készletek védelme a feladatuk, ha nem áll rendelkezésre az operatív törzs által előírt mennyiség, jelezniük kell. Feladatuk az is, hogy betartassák a járványügyi szabályokat az intézményekben. Ezzel kapcsolatban elmondta: 29 946 ellenőrzést folytattak le és 1149 esetben tártak fel hiányosságokat, valamint intézkedtek emiatt.



Nemcsak a meglévő kapacitásokat, hanem a kapacitásbővítéseket is figyelemmel kísérik a kórházparancsnokok, példaként az ágyszámok növelését említette Halmosi Zsolt.



Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta: feladatuk az operatív törzs által meghozott döntések, feladatok koordinálása. Szeptembertől 496, a járvánnyal összefüggő feladatot szabott ki az operatív törzs, ezek közül 277-et már végrehajtottak. Hozzátette: ezek a feladatok nemcsak az egészségügyet érintik, hanem a védekezés teljes spektrumát, így az ügyeleti központ munkájában a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium állományából 15-en dolgoznak folyamatosan a nap 24 órájában.



A bizottsági ülésen a képviselők ötperces időkeretben kérdezhették a meghívottakat.

Kósa Lajos, a bizottság fideszes elnöke a többi közt a rendelkezésre álló ágyszámról érdeklődött. Halmosi Zsolt azt mondta: jelenleg elegendő az ágykapacitás. Hozzátette: az egészségügyi intézmények 12 órakor töltik fel adataikat a központi rendszerbe, ennek alapján szerdán délben 29 158 ember feküdt kórházban Magyarországon, közülük 7691 volt igazolt koronavírusos. A fertőzött betegeknek 20 766 ágyat tudnak biztosítani. További 1764 ember volt koronavírus gyanújával a kórházakban, nekik még nem érkezett meg szerda délig a teszteredményük. Őket külön kell elhelyezni - mondta Halmosi Zsolt -, hiszen nem kerülhetnek sem a koronavírusos, sem pedig a nem fertőzött betegek közé. A kórházakban 643 lélegeztetett koronavírusos beteg feküdt, a lélegeztetőgéppel ellátott ágyak száma 2564. Szerda délben 4162 olyan, megfogalmazása szerint "kiállás" volt a fekvőbetegellátó intézményekben, amellyel oxigénterápiás intenzív ellátást tudnak biztosítani. Halmosi Zsolt szerint a számokból az látható, hogy jelenleg az intenzív kapacitások egyharmadát sem használja az egészségügyi ellátórendszer.



A fideszes Bartos Mónika arról érdeklődött, mennyire tartják be az emberek a védelmi intézkedések miatt hozott szigorításokat a járvány második hullámában. Halmosi Zsolt szerint az emberek jelentős része betartja a szabályokat, szerdán például mindössze öt esetben kellett intézkedniük, mert a tömegközlekedésben nem viseltek az utasok maszkot.



Simon Miklós, a bizottság fideszes alelnöke kérdésére Halmosi Zsolt elmondta: az elmúlt napokban 300-ra nőtt azoknak az illegális migránsoknak a száma, akik megpróbáltak Magyarországra bejutni. Hangsúlyozta, az illegális migrációnak komoly járványügyi kockázata van.



Alelnöktársa, Hubay György (Fidesz) az üzletbezárásokról kérdezett; Halmosi Zsolt 92 bolt ideiglenes bezárásáról számolt be.



Harangozó Tamás, a bizottság MSZP-s tagja kifogásolta és gyávaságnak nevezte, hogy politikai vezető nem jelent meg a bizottsági ülésen. Válaszul Kósa Lajos azt mondta, az operatív törzs irányítóit hívták meg, vonták el a napi munkától.



Az ellenzéki politikus egy intenzív orvos nyilvánosságra került leveléből idézve kérdezett arról, hogy a kórházi dolgozók sem látják az információkat, például hogy az adott pillanatban hány szabad ágy áll rendelkezésre. Halmosi Zsolt szerint az intenzív orvos azért nem látja, hol van az országban szabad intenzívágy-kapacitás, mert nem is ez a dolga. A saját intézményében kell látnia a kapacitásokat - tette hozzá. Megjegyezte: a mentőszolgálat munkatársai online elérik, hol van szabad ágy.



Vadai Ágnes, a bizottság DK-s alelnöke egyebek között azt kritizálta, hogy a naponta megjelentetett adatokat nem tüntetik fel táblázatban. Sürgette továbbá a kaszinók bezárását. Lakatos Tibor azt mondta: a kaszinóknak is be kell zárniuk 19 órakor, az operatív törzs folyamatosan vizsgálja, milyen intézkedésekre van szükség.