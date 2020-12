Otthonfelújítás

Novák: csok mellett is igényelhető az otthonfelújítási támogatás

Azok is kérhetik az otthonfelújítási támogatást, akik családi otthonteremtési kedvezményt (csok) vettek igénybe - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.



Novák Katalin a közzétett videóban emlékeztetett: januártól a kormány a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonfelújítási költségeinek felét, maximum hárommillió forintig, visszatéríti.



A támogatás részletszabályait ismertetve azt mondta, hogy a felújítás több ütemben is történhet, a számlákat ebben az esetben folyamatosan gyűjteni kell, és azokat egyszerre kell benyújtani, akkor, amikor minden munka befejeződött. A visszatérítés csak a 2021. január elseje után kiállított számlákra jár - emelte ki.



Ismertette, hogy a felújításhoz nyújtott támogatás fele részben fedezheti az anyagköltséget és fele részben a munkadíjakat. Ha például valaki egymillió forintot költ munkadíjra és hárommillió forintot anyagköltségre, kétmillió forintot igényelhet vissza: egymilliót a munkadíjra és további egymilliót anyagköltségre - magyarázta.



A miniszter kitért arra is: a Magyar Államkincstárnak a benyújtástól számítva harminc nap alatt el kell bírálnia a kérelmet, ezután öt napon belül folyósítják a támogatást. Ha hiánypótlásra van szükség, újabb harminc nap áll rendelkezésre az elbírálásra - tette hozzá Novák Katalin.