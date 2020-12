Botrány

Megszólalt a brüsszeli szexparti szervezője, ahol Szájer lebukott

A 23 éves David Manzheley szervezte azt az orgiát, ahonnan az azóta lemondott fideszes képviselő az ablakon keresztül, az ereszen távozott. 2020.12.02 08:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt, a belga lapok információi szerint a brüsszeli rendőrség egy szexpartira csapott le péntek éjszaka. Drogokat is találtak a helyszínen. Kedden Szájer József, a Fidesz mára lemondott EP-képviselője elismerte, hogy ott volt a - megfogalmazása szerint - házibulin.



A belga lapok által viszont orgiának titulált eseményen állítólag huszonöten vettek részt, főleg férfiak, köztük több diplomata és egy európai parlamenti képviselő is. A szexparti résztvevőit a kijárási korlátozások megszegése miatt bírságolták meg. Azt is megjegyezték, hogy a magyar politikus az ereszcsatornán akart elmenekülni. A belga HLN előbb megnevezte Szájer Józsefet, majd törölte a nevét a cikkből.



A Blikk elérte az esemény szervezőjét, aki egyértelműen úgy fogalmazott, hogy szexpartiról volt szó. A 29 éves doktori hallgató, David Manzheley beszámolója alapján Szájer nem volt meghívva az orgiára. a házigazda saját bevallása szerint nem ismerte őt korábban. Eredetileg csak tíz vendéget hívott meg a korlátozások miatt, arra kérve a barátait, csak olyanok jöjjenek, akik már átestek a koronavírus-fertőzésen, hogy nagyobb biztonságban legyenek. Végül összesen huszonöten jelentek meg, mert sokan hozták a szexpartira a barátaikat is.



"A rendőrség kopogtatás nélkül törte ránk az ajtót" - fogalmazott David Manzheley a belga HLN hírcsatorna riporterének, aki a megjelenés előtt a Blikkel is megosztotta a hallottakat.

Hozzátette: "Nagyon gorombán viselkedtek, sértegettek minket. Mégis hogyan tudtuk volna odaadni az igazolványainkat olyan gyorsan, amikor alsónadrág sem volt rajtunk?"



A szervező a lapnak nem tagadta, hogy szexpartiról volt szó, azt azonban visszautasította, hogy drogot fogyasztottak volna. Szavai szerint csak iszogattak, mint egy kávézóban, "és persze, közben a vendégek egymással szexeltek".



A belga ügyészség szerint a szomszédok hívták ki a rendőröket, mert a bulizók túl hangosan mulattak. Az egyenruhások este fél 10 körül törték be az ajtót. Míg a rendőrök a sokadalom többi tagjával voltak elfoglalva, addig a fideszes képviselő kimászott az ablakon, majd - az ereszcsatornába kapaszkodva - leereszkedett az utcára. A vérző kezű, menekülő Szájer Józsefet azonban meglátta egy járókelő és szólt a rendőröknek. A hátizsákjában a rendőrök drogot találtak, bár Szájer a közleményében azt írta, nem tudja, hogyan kerülhetett oda.



A Blikk emlékeztet: Szájer hátizsákjában minden volt, csak iratok nem. A rendőrök ezért hazafuvarozták, hogy igazolni tudja magát. Ezt a lakásán Szájer a diplomata-útlevelével tette meg. Közleménye szerint kérte a rendőröket, hogy végezzenek rajta drogtesztet, de erre nem került sor. Mindez azért meglepő, mert az ügyészség szerint Szájer ellen kábítószer-birtoklás miatt is eljárás indult - teszi hozzá a lap.



