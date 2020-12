Koronavírus-járvány

Bezárt a hévízi tófürdő

Az országos tisztifőorvos állásfoglalása alapján keddtől bezárt a hévízi tófürdő, a reumakórház betegeit azonban - a medencés kezeléseket kivéve - továbbra is ellátják - tájékoztatta a hévízi önkormányzat kedden az MTI-t.



A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház megbízott igazgatója, Mándó Zsuzsanna tájékoztatására hivatkozva az önkormányzat azt közölte: Müller Cecília országos tisztifőorvos állásfoglalása alapján kellett bezárnia a mostanáig még nyitva tartó tófürdőnek. A kormányzati döntésektől függően, ha feloldják a december 11-ig tartó járványügyi intézkedéseket, a gyógytó már másnap újra kinyithat.



Továbbra is zavartalanul üzemel ugyanakkor a fedett fürdőben a járóbeteg-ellátás, az aktív reumatológiai és elsőbbségi rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás, elérhetők a fizikoterápiás kezelések és a diagnosztikai részlegek. Nem vehetők igénybe azonban a medencékben végzett kezelések, mint a súlyfürdő és a víz alatti gyógytorna, de kádfürdőben az egyéni gyógyvizes fürdőzésre továbbra is lehetőség van - tudatta az önkormányzat.