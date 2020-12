Járvány

Kásler: módosult a koronavírus-fertőzések megelőzésének és terápiájának kézikönyve

Ismét módosult a koronavírus-fertőzések megelőzésének és terápiájának kézikönyve - mondta el az emberi erőforrások minisztere keddi, online sajtótájékoztatóján.



Kásler Miklós kiemelte, szinte a járvány magyarországi megjelenéskor összegyűjtötték a szakemberek a szakirodalomban megjelent ismereteket, és javaslatot tettek a betegek kezelésére.



Ez alapján alkalmazták már a járvány kezdetekor a hidroxi-klorokint, amellyel kapcsolatban semmiféle mellékhatást, szövődményt nem észleltek, elkezdték használni a remdesivir és favipiravir hatóanyagú készítményeket, valamint szteroidokat és véralvadásgátlókat - ismertette.



A miniszter elmondta, időközben a betegség lefolyásával kapcsolatos ismeretek is folyamatosan bővültek, ezért a kézikönyvet többször aktualizálták, de alapvető változtatásra nem volt szükség. Most ismét áttekintették, hogy milyen lehetőségek vannak a diagnosztikában, a terápiában és a járványügyi intézkedésekben, és a kézikönyv már ezeket az ajánlásokat tartalmazza.



Kásler Miklós kitért arra, hogy számos klinikai vizsgálat indul "további ismert gyógyszerekkel", ezek azonban még folyamatban vannak.



A minisztérium háttéranyaga szerint az egyes fejezeteket - az új koronavírus jellemzői, a szezonalitás, a fertőzés forrása, a terjedés módja, a lappangási idő, a fertőzőképesség tartama, a tünetmentesek fertőzése, a tünetek megjelenése előtti fertőzőképesség szerepe, a fontosabb tünetek és kockázati csoportok, a várandós nők és a magzatok méhen belüli fertőződése, a gyermekek megbetegedése, az immunválasz - összhangba hozták a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendjével és mellékleteivel. Módosultak egyebek mellett - ugyancsak az új ismereteknek megfelelően, az aktuális NNK-eljárásrenddel való egységesség érdekében - a Covid-19 jelentés, a kontaktkutatás, a járványügyi érdekből végzett mikrobiológiai szűrővizsgálatok szabályai, a járványügyi megfigyelésre vonatkozó szabályok, az infekciókontroll-rendszabályok, és frissítették a mintavételezésre vonatkozó mellékletet is.