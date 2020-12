Koronavírus

Újabb oktatási intézményeket fertőtlenít a honvédség

A héten újabb 16 oktatási intézmény fertőtlenítését végzi el a honvédség a koronavírus-járvány elleni védekezés során - közölte a Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljának parancsnoka, amikor a katonák kedden végrehajtották Budapesten a köbányai Aprók Háza Óvoda biológiai mentesítését.



Miklovich János emlékeztetett arra, hogy a honvédség már a járvány első hullámától kivette a részét a járvány elleni védekezésből. Az idősotthonok és szociális intézmények fertőtlenítése mellett határbiztosítási feladatokat láttak el, illetve ellenőrizték a tranzitforgalmat is.



Ugyanakkor - folytatta -, a honvédség a járvány második hullámában is megtesz mindent a magyar emberek védelme érdekében.



Ezért az idősotthonok és szociális intézmények mellett, október végéig 59 oktatási intézményben végeztek fertőtlenítést, több mint 350 ezer négyzetméternyi területen. A munkálatokban 109 katona vett részt - sorolta.



Továbbá, a honvédség feladata kiegészült a kórházak biztosításával is, segítve az egészségügyi személyzet munkáját - tette hozzá.



Arról is szólt, hogy az óvodában öt ózongenerátorral végzik az intézmény biológiai mentesítését. A berendezések elpusztítják a levegőben és a felületeken lévő vírusokat, baktériumokat - ismertette az ezredes.



Azt is közölték, hogy a járvány első hulláma idején 1129 idősotthon és szociális intézmény fertőtlenítését végezte el a honvédség, az elmúlt időszakban pedig újabb 30 idősotthont jelölt ki az országos tisztifőorvos ismételt fertőtlenítésre.