Meghalt 154 beteg, 3951-gyel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 154 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akiknek volt pozitív Covid-tesztjük, valamint újabb 3951 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden.



A kormányzati portálon azt írták: 221 073-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 4977-re emelkedett, a gyógyultak száma 64 802.



Az igazolt fertőzöttek számában megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon és a kórházi gyorsteszteléssel kiszűrtek is. A bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális és egészségügyi dolgozóknál végzett célzott, csoportos tesztelés összesített eredményét kedden az operatív törzs sajtótájékoztatóján ismertetik - tudatták.



Az aktív fertőzöttek száma 151 294. Az aktív fertőzöttek 20 százaléka, az elhunytak 23 százaléka, a gyógyultak 25 százaléka budapesti.



Kórházban 7884 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 662-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 48 171-en vannak, a mintavételek száma 1 653 780-ra emelkedett.



Kiemelték: egész Európában exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések - írták.



Hozzátették: a kormány, az operatív törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, és a járvány alakulásának függvényében december elején születik döntés az ünnepekre vonatkozó ajánlásokról, szabályokról.



Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van, amely alól például az igazoltan munkába járók mentesülnek.



Az élelmiszerüzletekben, patikákban, drogériákban hétköznapokon 9-11, hétvégén 8-10 óra között csak 65 év felettiek léphetnek be, de az idősek más időpontban is vásárolhatnak.



Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva, majd a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások - például fodrász, masszőr, személyi edző - a szokott rendben működhetnek, a kijárási tilalom szabályainak betartása mellett.



A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatos eddigi szabályok továbbra is érvényesek. A 10 ezernél több lakosú települések egyes közterületein is kötelező a maszkviselés. A területek kijelölése a polgármesterek feladata. Sporttevékenység közben, a parkokban, zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Minden gyülekezés tilos. Az éttermekben vendég csak az étel elvitele miatt tartózkodhat. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket. Mindennemű rendezvény tilos, ideértve a kulturális eseményeket és a karácsonyi vásárokat. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve a fitnesztermeket, a fedett uszodákat, a múzeumokat, a könyvtárakat, a mozikat, az állatkerteket, a korcsolyapályákat.



A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a középiskolák és egyetemek digitális munkarendre tértek át - írták.



Az operatív törzs jelenleg 330 óvodában egy-egy csoportnak, 163 óvodában és 116 iskolában pedig az egész intézménynek rendelt el rendkívüli szünetet, valamint 562 iskolában egy-két osztályt, 53 iskolában a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.



Magán- és családi rendezvények legfeljebb tíz ember részvételével tarthatók meg. Temetésen legfeljebb ötvenen vehetnek részt. Esküvők lakodalom nélkül rendezhetők meg, de azokon is csak meghatározott emberek vehetnek részt.



A közterületeken ingyenes a parkolás. A kereskedelmi célú P+R parkoló, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig. Ezt az üzemeltető köteles lehetővé tenni.



Közölték azt is: a rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. Hozzátették: a katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját, és 93 kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.



Hangsúlyozták, hogy Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon. Ahhoz, hogy a növekvő betegszámmal a koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, újabb kapacitásnövelő intézkedéseket rendeltek el: a halasztható műtéteket felfüggesztették, bővült az ellátásba bevont kórházak és a koronavírusos betegeknek fenntartott kórházi ágyak száma.



Kitértek arra is: a kormány minden lehetséges külföldi vakcináról tárgyal, eddig 12 millió adag oltóanyagot kötött le három gyártónál.



Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme - hangsúlyozták. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van.



Közölték: a kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett, további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik.



Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (47 340) és Pest megyében (28 542) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (14 384), Borsod-Abaúj-Zemplén (13 496), Hajdú-Bihar (11 900) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (11 398). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (3411).

Forrás: koronavirus.gov.hu