ITM: a reálkeresetek 93 hónapja folyamatosan növekednek

Magyarországon a reálkeresetek 93 hónapja folyamatosan emelkednek - hangsúlyozta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) január-szeptemberi kereseti adatait kommentálva.



A KSH adatai szerint szeptemberben a bruttó átlagkereset 392 ezer 300 forint volt, 8,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, január-szeptemberben a bruttó átlagkereset 395 ezer forint, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262 ezer 700 forintot ért el, mindkettő 9,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.



Bodó Sándor elmondta, Magyarországon a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése hatással van a magasabb bérek alakulására is. Ismertette, hogy a magyar minimálbér 2010-ről 2020-ra 73 500 forintról 161 ezer forintra nőtt, hasonló az emelkedés a garantált bérminimum esetében is, 89 500 forintról 210 600 forintra változott, a bruttó bérek 2010-től 81,6, a nettó bérek 84,5 százalékkal emelkedtek.



Az államtitkár rámutatott arra, hogy az idén a bérnövekedés a versenyszférában leginkább az építőiparban, bizonyos műszaki pályákon volt, a legmagasabb béreket továbbra is a bankszektor, a pénzügyi terület biztosítja, az átlagot jóval meghaladják a keresetek az energiaszektorban is. A közszférában a béreket leginkább az ágazati kormányzati intézkedések növelték az ország teljesítményétől függően.



Bodó Sándor szólt arról is, hogy uniós összehasonlításban is jelentős és számottevő a magyar bérek növekedése 2010 és 2020 között.