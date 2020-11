Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: rajtunk is múlik, hogyan tölthetjük az ünnepeket - videó

A korlátozó szabályok betartására kérte az embereket az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva azt is, hogy "nagy mértékben rajtunk múlik", miként tölthetjük el a karácsonyt.



Müller Cecília azt mondta, most teremtjük meg a közös ünneplés lehetőségét. "Ha betartjuk a szabályokat, bízhatunk abban, hogy az ünnepeket a családunkban, egymáshoz közelebb tudjuk eltölteni" - fogalmazott.



Hozzátette: a kormány december elején dönt az ünnepek idejére érvényes szabályozásokról.



Müller Cecília szólt arról is: noha a járványgörbe - hasonlóan a többi európai országéhoz - még mindig emelkedik, a fertőzöttek számának növekedése lassul. Abban bíznak - mondta -, hogy a járványgörbe rövid idő múlva "eléri a platót", és attól kezdve javuló tendenciáról tudnak majd beszámolni.