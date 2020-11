Ünnep

Elindította országos adventi pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet

Huszonötödik alkalommal hirdette meg országos adventi pénzadománygyűjtését az Ökumenikus Segélyszervezet, amely 1353-as adományvonalára várja a felajánlott támogatásokat.



A felhívás jelmondata: Ételt az éhezőknek, Otthont az otthontalanoknak, Esélyt az esélyteleneknek. A segélyszervezet azért gyűjt, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, és hogy kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből. A járványhelyzet miatt most még inkább szükség van az összefogásra, amelyhez otthonról is könnyen lehet csatlakozni - szerepel az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményben.



Az adománygyűjtés a hagyományoknak megfelelően az első adventi gyertya közös meggyújtásával vette kezdetét, ezt vasárnap két jószolgálati nagykövet, Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége, valamint Kovács Koko István, illetve Lehel László elnök-igazgató lobbantotta lángra.



"Bár 2020-ban a pandémia miatt sok tekintetben rendhagyóak az adománygyűjtés keretei, üzenetünk változatlan: azért hirdetünk összefogást, hogy rászorulók ezreinek tegyük szebbé az ünnepét, és hogy a hétköznapokban is segíteni tudjuk a nélkülözőket és a bajbajutottakat. A következő hetekben érintkezésmentes adományátadásokra és a legszigorúbb járványügyi előírásoknak megfelelő étel-, illetve élelmiszerosztásokra készülünk" - mondta Lehel László az eseményen.



Az elnök-igazgató beszámolt arról, hogy a korábban összegyűlt 236 millió forintból 2019 adventjén mintegy 26 millió forintot fordítottak ünnepi segélyakciókra: több ezer adag melegétel kiosztására, tüzelőre, élelmiszersegély-csomagokra, valamint a segélyszervezet átmeneti otthonaiban élő családok és további több ezer gyermek számára szervezett karácsonyi programokra. A fennmaradó forrásokat a segélyszervezet a járványhelyzetben is egész évben folyamatosan működő szociális intézményei támogatására, valamint konkrét fejlesztésekre fordította.

Lehel László kiemelte a segélyszervezet Szolnokon található családok átmeneti otthonát, amelynek külső-belső megújulásához az adventi adományok jelentősen hozzájárultak. A 2019-es gyűjtés adományainak köszönhetően valósulhatott meg a csepeli Szociális és Fejlesztő Központ fűtésrendszerének korszerűsítése, és a kastélyosdombói szociális gazdaság újabb munkahelyeket jelentő fejlesztése. A tervek között szerepel a szolnoki és az olaszliszkai központ közösségi terekkel és játszóudvarral bővítése.



Az Ökumenikus Segélyszervezet tizenkilenc regionális központban csaknem négyszáz munkatárssal nyolcvan szociális szolgáltatást működtet. Kapaszkodó programjában a segélyszervezet több mint kétezer gyermeknek ad esélyt a szegénység okozta hátrányok leküzdésére; a járványhelyzet alatt sok tanuló jutott segítséghez a digitális oktatásba kapcsolódáshoz. Az elnök-igazgató kitért arra, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet az adventi adománygyűjtésnek köszönhetően tudja hatékonyan működtetni az évente mintegy kétszáz bajba került család számára menedéket nyújtó családok átmeneti otthonait, a legkisebb gyermekeknek és szüleiknek támogatást nyújtó biztos kezdet gyerekház intézményeit, továbbá Országos Segélyközpontját.



Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta: az 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve sms-enként 250 forinttal bármikor és bárhonnan lehet csatlakozni az összefogáshoz. Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani és rendelkezik bankkártyával, az a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat, de továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon.



Az előző évekhez hasonlóan a gyűjtés a Tesco áruházakban már november 16-án elkezdődött, és advent első vasárnapjáig már több mint 35 ezer kupont vásároltak az áruházak kasszáinál. A pénzfelajánlásokat a nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokban is gyűjtik.