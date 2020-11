Ünnep

Az Avasi kilátó az ország legmagasabb Karácsonyfája - videó

Miskolc egy igazán különleges karácsonyi meglepetéssel készült a város lakosságának, hogy az idei, rendhagyó ünnep szó szerint különleges karácsonyi fénybe boruljon.



Az ország legmagasabb karácsonyfájává alakul át az Avasi kilátó - a 72 méter magas TV-torony csaknem felét fényfüzérekkel borították be - tájékoztatta a ma.hu-t a polgármesteri hivatal.



A kilátóra összesen 35, egyenként 30 méter hosszú, acélsodronyokra kötegelt fényfüzért szereltek fel, amelyek ezernél is több színes LED-izzóval kölcsönöznek igazi karácsonyi hangulatot Miskolc egyik legismertebb jelképének.



A torony homlokzatának további felületeit színezőlámpákkal festik zöldre, melyek így a fenyő ágait, a karácsonyfa zöld tűleveleit szimbolizálják majd. A fényfüzérek fölötti antennasorból pedig különálló fényekkel varázsolnak igazi ünnepi látványosságot, páratlan fényattrakciót, megalkotva így az ország legmagasabb karácsonyfáját az Avasi kilátóból.



Ahogy Miskolc polgármestere fogalmazott: "Különleges helyzetekben különleges megoldásokra van szükség ahhoz, hogy mindennapi életünkből ne tűnjenek el nyomtalanul legalább azok az apró, hétköznapi örömök, amelyek nélkül már-már elviselhetetlenné válnak a nehéz időszakok. Ilyenek legbensőségesebb ünnepeink, a karácsony, amelyet a koronavírus-világjárvány miatt most sajnos máshogy vagyunk kénytelenek ünnepelni, mint ahogyan azt megszoktuk."



A videót a Miskolc Televízió készítette.