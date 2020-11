Közlekedés

Két kocsiját is az út közepén hagyta a lajosmizsei vonat, bepánikoltak az utasok

Egy utas a tévének is nyilatkozott, mint mondta, egy órán át vesztegeltek a nyílt pályán, és közben senkitől semmilyen információt nem kaptak, így érthető módon egyre többen félni kezdtek. 2020.11.29 10:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mav142.blog bejegyzése alapján szétröppent a hír a sajtóban, hogy két kocsiját is elhagyta a lajosmizsei vonat, az utasoknak senki nem szólt. Az eset még szerdán történt Pest megyében Felsőpakony és Ócsa között.



Az RTL Klub Híradónak nyilatkozott egy utas, aki az egyik lelenckocsiban ült. Elmondta, hogy egy órán át vesztegeltek a nyílt pályán, és közben senkitől semmilyen információt nem kaptak, így érthető módon egyre többen félni kezdtek. Sokaknak megfordult a fejében, hogy egy másik vonat beléjük ütközhet és hasonlók, ezért a vésznyitóval kinyitották a kocsik ajtajait és leszálltak. Néhányan elunták a várakozást és gyalog indultak útnak.



Az utasok úgy látták, hogy a mozdonyvezető csak az ócsai állomáson vette észre, hogy kevesebb kocsival érkezett meg. Ekkor a tanúk szerint nagy sürgés-forgás vette kezdetét, majd az utasokat leszállították, és visszafordult a motorvonat az elhagyott kocsijaiért. A MÁV szerint a lefelejtett kocsik utasai nem voltak veszélyben.



A MÁV-tól hivatalosan is reagált a hírdömpingre: valójában az történt, hogy a Desiro motorvonatnak műszaki hiba miatt Felsőpakonynál leakasztották a hátsó egységeit.



A helyszínen maradt két egységet befékezték, hogy ne guruljanak el, fűtés, világítás is volt rajtuk. A szerelvényért a Desiro motorvonatokhoz értő szakemberrel tértek vissza Ócsáról, segítségével sikerült elhárítani a hibát, és elvontatták a két egységet is Ócsára. Felsőpakonynál egy vágány van, ezért a műszaki hiba elhárításáig, fél hétig szünetelt a forgalom Gyál és Ócsa között. A vasúttársaság pótlóbuszt is rendelt, de arra végül nem volt szükség. 20-60 perccel nőtt az eljutási idő a lajosmizsei vonalon. Késő estére helyreállt a menetrend szerinti közlekedés.