Koronavírus-járvány

Szlávik: a lehető leggyorsabban kell beoltani a lakosságot

Az oltóanyagok hatásfoka várhatóan meghaladja a 90 százalékot, így a lakosság 50-60 százalékának beoltásával elkerülhető egy nagyobb járvány. 2020.11.28 15:20 MTI

A koronavírus elleni vakcinák megjelenése után a lehető leggyorsabban kell beoltani a lakosságot, amihez célszerű oltópontokat felállítani - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa szombaton, az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.



Szlávik János ismételten jó hírnek nevezte, hogy az oltóanyagok hatásfoka várhatóan meghaladja a 90 százalékot, így a lakosság 50-60 százalékának beoltásával elkerülhető egy nagyobb járvány.



A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa közölte, a vakcina ingyenes és önkéntes lesz, de mindenkinek azt javasolja, hogy oltassa be magát a koronavírus szövődményeinek elkerülése érdekében.



Kiemelte, az újonnan kifejlesztett oltásoknál nem észlelnek hosszú távú mellékhatásokat, így a világ bármely pontjáról érkező oltóanyag biztonságos lesz.



Szlávik János rendkívül kedvezőnek nevezte, hogy magyar szakemberek a gyártás helyszínén vizsgálhatják az orosz oltóanyagot. Megjegyezte, Magyarország az Európai Unió tagjaként 4-5 féle oltóanyagból kötött le készleteket, amelyek közül már decemberben érkezhet kisebb adag, jövőre pedig óriási mennyiségek.



Emlékeztetett, világszerte egyetértés van abban, hogy elsők között az idős, beteg emberek kapják meg az oltást, majd az ország működéséért felelősek: például az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és rendőrök.



Szlávik János beszélt arról is, a "koronavírus-fáradtság" eléri az embereket, egyre többen nem szeretnének maszkot használni, nekik komoly reményt adhat a vakcina, amelynek segítségével feloldhatóvá válnak a korlátozó intézkedések.



A következő időszakban azonban még emelkedhet a fertőzöttek és halottak száma, de remélhetőleg karácsonyig bekövetkezik a járvány tetőzése - jegyezte meg a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa.



Szlávik János szólt arról is, intézményében kiválóan működnek az újonnan beszerzett lélegeztetőgépek, nem észleltek problémákat velük.