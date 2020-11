Illegális bevándorlás

Hollik szerint az EU-nak a tagállamokat kéne segítenie, nem pedig a bevándorlást

A világjárvány idején az Európai Uniónak a tagállamokat kellene segítenie, nem pedig terveket "szövögetnie" a bevándorlás támogatására - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szombaton az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában.



A politikus elmondta, hogy Brüsszelben pedig éppen ezt teszik és mindenkit megbüntetnének, aki ezt nem hajlandó elfogadni.



"Persze ismerjük az ilyen helyzetekre a régi baloldali taktikát: elmondják, hogy nem mondunk igazat, nincs ilyen dokumentum, szó sincs ilyesmiről" - fogalmazott Hollik István, hozzátéve, hogy Brüsszel legfrissebb terve bárki számára elérhető és elolvasható az Európai Bizottság honlapján. Ennek már a címe is árulkodó: Teljes befogadás - idézte.



Szerinte ez nem más, mint a Soros-terv végrehajtása, hiszen a dokumentum első pontja az, hogy további migránsokat akarnak befogadni. A második pontban azt írják, hogy minden anyagi támogatást meg kell adni a bevándorlóknak, így a lakhatást is.



Hozzátette, a harmadik pont a "legsúlyosabb": az Európába hívott bevándorlóknak nemcsak szavazati jogot kell adni, hanem el kell érni, hogy részt vegyenek a politikában önkormányzati, nemzeti vagy akár európai szinten is.



"A képlet tehát egyszerű: minél több bevándorlót akarnak Európába hozni, letelepíteni, majd kifizetni őket, a végén pedig szavazati jogot is biztosítani nekik. A baloldal így vásárol voksokat! Még az sem számít nekik, hogy ha Európa ebben tönkremegy, ők akkor is végrehajtják a Soros-tervet" - fogalmazott Hollik István.



Úgy vélekedett, hogy az elkövetkező hetek vitái mögött valójában ez húzódik meg és amikor Brüsszel jogállamiságot kiált, valójában a bevándorlásra gondolnak, "amire mi továbbra is nemet fogunk mondani".