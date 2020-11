Koronavírus-járvány

Debrecen 'mézeskalács szívét' a helyi járványkórházban állították fel

Debrecen mézeskalácsból készült szívét az idén a koronavírusos betegek ellátására kijelölt járványkórház, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula kórházában állították fel, ezzel a szimbolikus lépéssel is szeretnék a debreceni polgárok támogatását kifejezni az egészségügyi dolgozók iránt - jelentette be a helyszínen a cívisváros polgármestere pénteken.



Papp László (Fidesz-KDNP) emlékeztetett rá, hogy a szeretetet és az adakozást megtestesítő "Debrecen város szívét" az utóbbi évek hagyománya szerint advent első vasárnapján állították fel a régi városházán.



A több száz mézeskalácsból álló hatalmas szívet először 2017-ben készítette el Radics László debreceni mézeskalácsos, a Népművészet Mestere és fia Radics Zoltán arra emlékezve, hogy 200 évvel ezelőtt, 1817-ben telepedett meg Debrecenben a svájci születésű Caderas Wioland, aki meghonosította a városban a cukrászatot.



A járvány miatt idén elmaradnak az adventi programok és az adventi vásár Debrecenben, ezért az ünnepre való készülődés és a lelki feltöltődés különösen fontos, hogy minél jobban eljusson az egészségügyben dolgozókhoz is, akik az egész országban, a nap 24 órájában hősiesen helyt állnak a koronavírus elleni küzdelemben - mondta a polgármester.



Papp László köszönetet mondott az orvosoknak és ápolóknak áldozatos munkájukért, amelyet - mint kiemelte - néhány nappal ezelőtt ő maga is megtapasztalt, amikor a betegséggel küzdött.



Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező ügyvezetője jelezte: a mézeskalács szív mellé több száz csomag kézműves hús, sajt, kávé és teatermékek, kalács, Debrecen bejglije, Debrecen Kenyere, illetve termelői méz és torma gyűlt össze, az adományokat a járványkórház koronavírus osztályain dolgozó orvosok, ápolók kapják meg.