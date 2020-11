Koronavírus

A véradás és vérplazmaadás fontosságára hívta fel a figyelmet az NNK

A véradás és a vérplazmaadás fontosságára hívta fel a figyelmet a véradók napján a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Galgóczi Ágnes elmondta: az önkéntes véradás azért is fontos, hogy Magyarország a járványos időkben is fenn tudja tartani vértartalékait.



A vérplazma-terápia segít a koronavírus-fertőzötteknek, megelőzheti a súlyos tünetek kialakulását - tette hozzá.



Az osztályvezető ismertette: csütörtökön 6393-mal nőtt az azonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 135, többségében idős, krónikus beteg. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 52 126-an vannak.



A napi új esetszámmal kapcsolatban elmondta, az azonosított fertőzöttek számában már megjelennek a mentők által és a szűrőbuszoknál végzett, s a héten indult célzott tesztelések eredményei is.



Utóbbiról annyit mondott, a bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban, a szociális ellátóknál és az egészségügyben végzett vizsgálatok összesítése jövő hét elejére várható.



Galgóczi Ágnes szólt arról is, hogy kórházban 7591 koronavírusos beteget kezelnek, egészségügyi intézményben ennél többen vannak, azonban ők csak koronavírus-fertőzésre gyanús tünetekkel rendelkeznek, a betegségük még nem igazolódott.



A szakember a sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy az interneten - Müller Cecília országos tisztifőorvos, Csókay András idegsebész és Zacher Gábor mentőorvos, toxikológus nevével visszaélve - "koronavírus-csodaszereket" kínálnak csalók.



Hangsúlyozta, ilyen szerek, készítmények nem léteznek, és arra kér mindenkit, "ne üljenek fel ezeknek a hirdetéseknek, mert bizonyosan csalások".