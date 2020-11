EU

Orbán: nem akarok kompromisszumot kötni

2020.11.27

Brüsszel szerint csak az az ország lehet jogállam, amelyik beengedi a migránsokat, és bevándorlóországgá alakítja a saját hazáját, de "mi ezt nem fogjuk megtenni, ellen fogunk állni, és nem fogadjuk el, hogy ehhez pénzügyi következményeket lehessen fűzni" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Orbán Viktor megerősítette: az európai válságkezelő alap és az EU-s költségvetés létrejöttéhez nélkülözhetetlen a magyar és a lengyel szavazat, "a pozíciónk pedig betonszilárdságú". "Nem akarok kompromisszumot kötni (...), hanem arról van szó, hogy találjunk egy megoldást" - mondta, hozzátéve: most arra kell összpontosítani, hogy a bajba jutott tagállamok pénzhez jussanak, és induljon meg a következő hétéves büdzsé. Megjegyezte: a magyarok és a lengyelek július óta mondják, hogy ehhez lehetetlen hozzákötni a joguralmi kérdéseket.



Hozzáfűzte: megnevezték a főszereplőt is, Soros Györgyöt, aki "szövi, mint pók, a hálót a háttérben".



Soros már 2015-2016-ban megírta, hogy azokat a tagállamokat, amelyek nem engednek be bevándorlókat, pénzügyileg meg kell büntetni - közölte a kormányfő, jelezve: "ami most az asztalon van, elegánsabban, de ugyanezt mondja". Az Európai Parlament (EP) javaslatának elfogadása ugyanis azt jelentené, hogy "ha nem engedjük be a migránsokat, akkor a költségvetésünk egy részét elvehetnék tőlünk" - jelentette ki.



Ez Soros György javaslata, ma ezt képviseli az EP, és nem volt helyes a tagállami miniszterelnökök és a német elnökség részéről, hogy engedett ennek a Soros Györgytől származó, az EP-n keresztül kifejezett politikai nyomásnak - mondta Orbán Viktor.



