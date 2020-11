Koronavírus

Lassan egy hete vár egy gyógyult koronavírus-fertőzött, hogy elhagyhassa a házi karantént

Visszatérne a munkába egy koronavírust átvészelő debreceni fiatalember, mivel kitöltötte a karanténidőt és teljesen tünetmentes. Azonban még a karanténba vonulásról szóló határozatot sem kapta meg, nemhogy a felmentő határozatot. A Népegészségügyi Központot egy hete nem éri el sem ő, sem az orvosa, így most kényszerkaranténban van.



Szabó Bencénél három héttel ezelőtt jelentkeztek először a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetek. Szólt a háziorvosának, aki azonnal tesztelésre írta ki a fiatalembert. Néhány nap múlva csengettek nála, és arra kérték, jöjjön le a játszótérre, ugyanis ott lesz a tesztelés. Le is vették a PCR-mintát, minden rendben zajlott.



"A háziorvosomat felhívtam, amikor megérkezett a pozitív eredmény, visszaigazolta, hogy ezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé lejelenti: ez a kötelezettsége, és onnantól számított 10 napig leszek karanténban. Ha letelik a 10 nap, akkor telefonáljak vissza. Ezt megtettem 23-án hétfőn, és jelezte a háziorvosom, hogy lejelenti újra Népegészségügyi Központ felé, hogy már nincsenek tüneteim, és kiírja a karantén feloldását. Erről dokumentumot azóta se kaptam: az ügy pikantériája az, hogy arról se kaptam dokumentumot hogy karanténban lennék" - mondta az ATV Híradójának az érintett.



Jelenleg se karanténhatározata, se felszabadító határozata nincs Szabó Bencének. Három napja, napi 40 alkalommal hívja a Népegészségügyi Központot, hátha megtudja, mi a helyzet. A szakemberek elérhetetlenek. Lassan egy hete otthon ül és vár.



Az ATV által megkérdezett háziorvos szerint káosz van. Szabó Bence most nem tehet mást, csak hívhatja a háziorvosát, aki szerinte szintén falakba fog ütközni. Esetleg előbb-utóbb megérkezik valamelyik határozat. Ha viszont elhagyja a karantént, azzal komoly büntetést kockáztat.



"A legújabb eljárásrend szerint - ami néhány nappal ezelőtt érkezett hozzánk - ez a szóbeli tájékoztatás is teljesértékű, tehát azt is elrendelésnek kell tekinteni, és ezt is fel kell szabadítani, ha és amennyiben a tünetes beteg vagy csak egyszerűen fertőzött beteg már tünetmentes minimum három napja és minimum 10 nap eltelt a tünetek kezdetétől" - nyilatkozta Bélteki Béla háziorvos



A szakember szerint ha a gyógyultnak nincs szerencséje, akár heteket is bezárva tölthet a négy fal között.