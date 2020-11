Koronavírus

Szijjártó: száz lélegeztetőgépet adományozott a kormány a vajdasági magyaroknak

Mivel a vajdasági magyarok jelezték, hogy segítségre van szükségük a legsúlyosabb koronavírusos betegek ellátása terén, a kormány csütörtök hajnalban már útnak is indította az egészségügyi eszközöket. 2020.11.26 17:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány száz lélegeztetőgépet és ugyanennyi, a betegek őrzésére szolgáló monitort adományozott a Vajdasági Klinikai Központnak - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter pénteken.



Szijjártó Péter az MTI-hez eljuttatott hangfelvételen azt mondta, "a mi esetünkben az ország és a nemzet határai nem esnek egybe, és mi azt valljuk, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ezért kötelességünk segíteni a határainkon túl élő magyar nemzeti közösségeken is, különösen így van ez most, a világjárvány idején".



A miniszter elmondása szerint mivel a vajdasági magyarok jelezték, hogy segítségre van szükségük a legsúlyosabb koronavírusos betegek ellátása terén, a kormány csütörtök hajnalban már útnak is indította az egészségügyi eszközöket.



A lélegeztetőgépeket és a monitorokat a Vajdasági Klinikai Központ osztja majd szét az érintett kórházak között; az adományt a szerb egészségügyi hatóságok engedélyezték - tette hozzá.



"Reméljük, hogy minél előbb túl leszünk ezen a világjárványon, minél előbb túl leszünk ezeken az egészségügyi és gazdasági kihívásokon. Csak együtt sikerülhet" - fogalmazott Szijjártó Péter.