Trump elnöki kegyelemben részesítette Michael Flynn korábbi nemzetbiztonsági tanácsadót

Donald Trump amerikai elnök kegyelemben részesítette Michael Flynn korábbi nemzetbiztonsági tanácsadót. Ezt maga Trump közölte a Twitteren szerdán. 2020.11.26

"Büszkén jelentem be, hogy Michael T. Flynn tábornok teljes körű elnöki kegyelemben részesült" - írta az elnök a mikroblogbejegyzésben, majd gratulált Flynn tábornoknak és családjának.



Flynn a Trump-kormányzat első nemzetbiztonsági tanácsadója volt, de a 2016-os választási folyamatba történt orosz beavatkozás gyanúját vizsgáló, Robert Mueller különleges ügyész által vezetett bizottság nyomozása miatt lemondott.



A lemondás konkrét oka az volt, hogy a nyomozóknak nem tárta fel a választási kampány idején tartott néhány megbeszélését a Washingtonban akkreditált akkori orosz nagykövettel. Flynnt az igazmondás hiányáért elítélték, de fellebbezett. Ügyvédje arra hivatkozott, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadónak a vizsgálatot folytatók hamis állításokkal csapdát állítottak.



Közben az igazságügyi minisztérium is a vád ejtését kérte, azzal érvelve, hogy Flynnt még csak meghallgatniuk sem kellett volna a Mueller-bizottság ügyészeinek. Egy szövetségi bíró ugyan visszautasította a tárca kérelmét, de egy háromtagú bírói bizottság visszautalta hozzá az ügyet.



Sem Flynn fellebbezési kérelmének, sem az igazságügyi minisztérium kérelmének nyomán indult perek még nem zárultak le. Viszont az elnöki kegyelemmel érvényüket is vesztették.



Flynn a második olyan személyiség Trump közvetlen környezetéből, akit az elnök teljes körű kegyelemben részesített. Korábban Roger Stone kapott elnöki kegyelmet. Stone évtizedeken keresztül Trump bizalmas tanácsadója volt, akit szintén az Oroszország választási beavatkozása ügyében folytatott nyomozás során ítéltek el.