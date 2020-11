Koronavírus-járvány

Karácsony: a budapesti iparkamara sem támogatja az iparűzési adó felfüggesztését

A főváros mellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) sem támogatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által tett javaslatot az iparűzési adó (ipa) felfüggesztésére - közölte a főpolgármester kedden a Facebook-oldalán.



Karácsony Gergely tudatta: kedden megállapodás született a fővárosi önkormányzat és a BKIK között, és e szerint "bármilyen ipa-elengedés csak akkor lehetséges, ha az az önkormányzatok számára egyidejűleg, és teljes mértékben kompenzációra kerül azok működési kiadásainak finanszírozására. Minden ezzel ellentétes javaslat súlyos problémákat jelent a gazdaság számára nélkülözhetetlen közszolgáltatások szempontjából".



Megállapodtak abban is, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány adta lehetőségek felhasználásával közösen programot indítanak a legrosszabb helyzetben lévő mikro- és egyes kisvállalkozások mikrohitelezéssel való gyors megsegítésére, mintegy 2,5 milliárd forint értékben - írta a főpolgármester.



Hozzátette: tudjuk, hogy ennél többre lenne szükség, a budapesti vállalkozások is többet érdemelnének, de a járvány, a válság és a kormányzati megszorítások miatti nehéz helyzetünkben most ekkora segítséget tudunk felelősséggel vállalni.



Karácsony Gergely közölte: a fővárosi önkormányzat és a BKIK a lakosságnak szolgáltató budapesti vállalkozások számára közösen kupon programot indít. Ennek keretében a fogyasztók előre vásárolhatnak szolgáltatásokat, ezzel segítve a nehéz helyzetbe került vállalkozások finanszírozását.



A budapesti vállalkozásokat segítő programok részleteit közösen dolgozzák ki - olvasható a főpolgármester bejegyzésében.