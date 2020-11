Diplomácia

Nem engedték be Ukrajnába Grezsa István miniszteri biztost

Az ukrán határőrök nem engedték be kedden az országba Grezsa István miniszteri biztost, arra hivatkozva, hogy a magyar kormány október végén beleavatkozott az ukrajnai önkormányzati választásokba - jelentette a Jevropejszka Pravda hírportál, és ezt később az ukrán külügyminisztérium is megerősítette.



Az ukrán hírportál információja szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a Beregsurány-Luzsanka határátkelőnél próbált belépni Ukrajnába, ahol az ukrán határőrök tájékoztatták arról, hogy számára tiltott a beutazás, és nem engedték át a határon.



A hírportál értesülése szerint az ukrán fél tudott a miniszteri biztos tervezett látogatásáról, ugyanis Budapest előző nap diplomáciai jegyzékben tájékoztatta erről. Magyarországon viszont nem hivatalos forrásokból tudták, hogy Grezsának megtiltották az Ukrajnába való beutazást, így a magyar fél feltételezhette, hogy nem fogják átengedni a határon - tette hozzá a Jevropejszka Pravda.



A hírportál szerint a miniszteri biztos körülbelül egyórás várakozás után visszatért a határról Magyarországra.



Az ukrán külügyminisztérium szóvivői irodája később kiadott közleményében arról tájékoztatott, hogy Grezsa István esetében "olyan tényeket rögzítettek", amelyek alapján megsértette azon ukrán jogszabályokat, amelyek tiltják, hogy külföldi személy agitációt folytasson bármely ukrajnai politikai erő (ez esetben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, KMKSZ) mellett.



"Az elfogadott határozat nem érinti az államközi kapcsolatokat. A beutazási tilalom kizárólag egy adott állampolgár azon cselekedeteihez kapcsolódnak, amelyek bűncselekményre utalnak" - szögezte le a külügyi szóvivő.



Hozzátette, hogy a kialakult eljárásnak megfelelően az Ukrajnába való beutazás tilalmáról szóló határozatot az államhatáron lévő ellenőrző ponton közlik a külföldi állampolgárral, azaz Ukrajna jogszabályai nem biztosítanak lehetőséget arra, hogy előzetesen tájékoztassák az illetőt az ellene hozott beutazási tilalomról.



Az ukrán külügyminiszter október 26-án az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek nyilatkozva jelentette be, hogy Ukrajna megtiltotta a beutazást területére két - általa nem megnevezett - magas rangú magyar tisztségviselőnek az ukrajnai helyhatósági választások alatt folytatott kárpátaljai agitációjuk miatt. Egy október végi sajtótájékoztatóján kijelentette: Ukrajna ennek ellenére készen áll a konstruktív együttműködés folytatására Magyarországgal. Hozzátette, hogy bármely más országgal szemben ugyanilyen kemény válaszreakciójuk lett volna hasonló esetben.



November 6-án Kuleba telefonon beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, és megállapodtak arról, hogy "új fejezetet nyitnak" a helyhatósági választásokon történtek után, és folytatják a két ország közötti konstruktív párbeszédet.