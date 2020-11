Koronavírus

Új mintavétel-szervező központ Budapesten

A Covid-irányításban dolgozók feladata a logisztikán túl a tesztelésre várakozók tájékoztatása az időpontról, a szükséges felkészülésről és arról, hogy mi történik a levett mintával, honnan és mikor kapnak további információt.

Naponta 10-15 ezer mintavételt koordináló új Covid-irányítási központ kezdte meg munkáját Budapesten - tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat és a Telekom hétfőn az MTI-t.



Kiemelték, a koronavírus második hulláma idején folyamatosan nő a mintavételi megrendelések száma. A háziorvosok elektronikus felületen vagy telefonon is kérhetik pácienseik hivatalos PCR-tesztelését, amelyet a hivatásos és önkéntes szervezők csapata fogad és készít elő. A Covid-irányításban dolgozók feladata a logisztikán túl a tesztelésre várakozók tájékoztatása az időpontról, a szükséges felkészülésről és arról, hogy mi történik a levett mintával, honnan és mikor kapnak további információt.



A közlemény szerint Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója azt mondta: sürgősségi és életmentő feladatain túl a mentőszolgálat kiemelt feladata a háziorvosok által elrendelt járványügyi mintavételek megszervezése és lebonyolítása, ami komoly kihívást jelent. A most kialakított Covid-irányítási központban mintegy ötven koordinátor kezdte meg munkáját, számukat szükség szerint növelik.



Az Országos Mentőszolgálat önkéntesekkel bővített mintavétel-szervező csapata pénteken költözött be abba a központba, amelyet a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország szerelt fel és bocsátott a mentőszolgálat rendelkezésére a veszélyhelyzet lezárultáig.



A közleményben idézik Gonda Gábort, a T-Systems Magyarország vezérigazgatóját, aki elmondta: az Országos Mentőszolgálat megkeresésére a T-Systems Magyarország és a Magyar Telekom néhány nap alatt mintegy száz munkaállomást alakított ki asztali telefonnal, asztali számítógéppel és monitorral, valamint a feladat ellátásához szükséges szoftverekkel a csoport Dob utcai ingatlanának két emeletén. Ahhoz, hogy az irodákat biztonságosan lehessen használni, a munkaállomások megfelelő távolságra vannak egymástól és a Covid-irányításban dolgozóknak adnak fertőtlenítőszereket és maszkokat is - olvasható a közleményben.