Koronavírus-járvány

Operatív törzs: több vendéglátóhely szándékosan szegi meg a szabályokat

Még mindig vannak olyan vendéglátóhelyek, ahol a tulajdonosok szándékosan megszegik a védelmi intézkedéseket, a korlátozott nyitvatartásra vagy a tilalomra vonatkozó szabályokat - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes arra figyelmeztette a vendéglátóhelyek tulajdonosait, hogy a védelmi intézkedések megszegésével veszélyeztetik az emberek egészségét, és az ilyen szabályszegésért bezárathatják az üzletet.



A rendőrök hétvégén Tatán zártak be egy éttermet harminc napra, mert három vendéget kiszolgáltak. A fővárosban öt helyet zártak be: egy Erzsébetvárosi vegyesboltot, egy 15. kerületi pizzériát, egy 20. kerületi italboltot, egy angyalföldi borozót és egy ferencvárosi szépségstúdiót - ismertette. Hozzátette: a jogszabály hatálybalépése óta ilyen esetben 355 alkalommal intézkedtek a rendőrök, 71 létesítmény ideiglenes bezárásáról döntöttek.



Kiss Róbert elmondta, hogy a hétvégén 1244 esetben intézkedtek a rendőrök a kijárási, gyülekezési tilalom megsértése miatt.



A november 4-én életbe lépett kijárási korlátozás, valamint a november 10-től hatályban lévő kijárási tilalom ellenőrzése óta eddig 5660 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a tilalomra és korlátozásra vonatkozó szabályok megszegése miatt - ismertette az alezredes.



A hétvégén 1022 emberrel szemben intézkedtek, amiért nem vagy nem helyesen viselték a maszkot, közülük 850-en a 10 ezernél népesebb településen szegték meg a maszkviselésre vonatkozó helyi szabályokat, tömegközlekedési eszközön vagy megállóban 38-an, kereskedelmi egységekben 134-en nem tartották be az előírásokat. A védelmi intézkedések szeptember 21-i hatályba lépése óta a rendőröknek 7532 alkalommal kellett fellépniük ilyen szabályszegés miatt.

A rendőrök a külföldiek átutazására vonatkozó szabályok megsértése miatt 161 alkalommal, az előírások szeptember 1-jei hatályba lépése óta pedig összesen 6303-szer intézkedtek - tudatta Kiss Róbert.



Az alezredes közölte, a hétfőn hatályba lépett kormányrendelet szerint este 7 és reggel 7 között díjfizetés nélkül vehetők igénybe a kereskedelmi célú P+R parkolók, a parkolóházak, parkológarázsok, a zárt és nem zárt parkolók. Ebben az időszakban a költségvetési szervek és az állami tulajdonú gazdasági társaságok közterületi parkolói is bárki számára használhatók.



A kormány emellett felkérte az önkormányzatokat, hogy nyissák meg a saját és a tulajdonukban lévő gazdasági társaságok parkolóit éjszakára.



A hétvégén 16578 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 42 071-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 3910-en regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök 51 458 helyszíni ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban levőknél a hétvégén.



Kérdésre válaszolva Kiss Róbert közölte, amennyiben a korlátozások idejére esik az orvosi vizsgálat, arról igazolást állíthatnak ki, így a páciens mentesül a kijárási tilalom és az annak megsértéséért járó szankciók alól.