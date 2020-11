Koronavírus-járvány

OVSZ: már több mint 350-en jelentkeztek vérplazmadonornak

Úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány második hullámában a donornak alkalmas emberek aránya is magasabb, mint az első hullám idején.

A felhívás óta már több mint 350-en jelentkeztek vérplazmadonornak - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) szakmai főigazgató-helyettese hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



Nagy Sándor elmonda, úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány második hullámában a donornak alkalmas emberek aránya is magasabb, mint az első hullám idején: a tapasztalatok szerint már minden negyedik donor vérplazmája használható a terápiára.



Hozzátette, sokan vannak olyanok, akik nagyon magas antitestszintet produkálnak, de most is előfordul, hogy a betegségen átesett szervezet egyáltalán nem termel antitesteteket.



Elmondta, hogy a donorok szervezetéből egy speciális szerkezet csak a vérplazmát vonja ki, amelyből 600 millilitert tudnak egyszerre gyűjteni. Ez a mennyiség egy beteg egyszeri kezelésére elegendő, viszont a gyűjtés akár hetente megismételhető az adott donortól - fűzte hozzá, azzal együtt, hogy több visszajáró donorjuk is van.



Donornak jelentkezni bármelyik véradóállomáson lehet, nem kell előzetesen időpontot egyeztetni; az OVSZ vagy a Magyar Vöröskereszt honlapján minden információ megtalálható - jelezte Nagy Sándor, hozzátéve, hogy a donoroknak egy korábbi pozitív PCR-teszttel kell rendelkezniük.