Idén is gyűjti az adományokat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a Tesco áruházakban

Az akció idején az áruházlánc vásárlói országosan csaknem 150 áruházban adhatják le adományaikat november 27. és december 9. között. 2020.11.23 06:30 MTI

November 27. és 29. között idén is megrendezik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hagyományos karácsonyi tartósélelmiszer-gyűjtő kampányát a Tesco áruházakban, amelynek célja, hogy az ünnepek előtt és alatt a nélkülöző családokat segítsék.



Az akció idején az áruházlánc vásárlói országosan csaknem 150 áruházban adhatják le adományaikat november 27. és december 9. között - közölte az áruházlánc csütörtökön az MTI-vel.



Az előző évekhez képest újdonság, hogy idén online is lehet élelmiszert adományozni és az áruházakban hosszabb ideig, ezúttal két héten át várják a felajánlásokat. A közlemény szerint a kampányidőszak első hétvégéjén, november 27. és 29. között az Élelmiszerbank önkéntesei veszik át a felajánlott élelmiszereket, míg az ezt követő időszakban az áruházakban lévő gyűjtőpontokon helyezhetik el ezeket a vásárlók.



Online adományozásra az áruházlánc honlapján nyílik lehetőség. Az online kampány végén a Tesco az internetes adományoknak megfelelő értékű, az Élelmiszerbank által jelzett szükségleteknek megfelelő tartalmú termékcsomagot állít össze a rászorulók javára.



Az áruházlánc a kampányban felajánlott élelmiszerek értékének 20 százalékával maga is hozzájárul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkájához pénzadomány formájában - írják a közleményben.