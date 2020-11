Koronavírus-járvány

A Vöröskereszt is segít a koronavírus-szűrésekben

Az önkéntesek egyrészt a mentésirányításban a kiértesítéssel, a szűrésre várókkal való telefonos egyeztetéssel, a mobil szűrőpontokon pedig adminisztratív feladatokkal segítik a munkát. 2020.11.23 00:30 MTI

A Vöröskereszt is segít a koronavírus-szűrésekben, elsősorban adminisztratív munkával támogatják a szűrőpontokon dolgozókat önkénteseik - mondta a Magyar Vöröskereszt főigazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.



Kardos István felidézte: a Vöröskereszt önkéntesei már a koronavírus-járvány első hullámában is segítették az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) feladatellátását. Az elmúlt hetekben az OMSZ-szel és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve a mobil szűrőpontokon végeztek munkát a Vöröskereszt önkéntesei és dolgozói Budapesten négy helyszínen, valamint hétvégenként Vácon és Cegléden.



A főigazgató elmondta: az őszi toborzásukra jelentkező, csaknem 200 jelentkezőből mintegy 130-an már teljesítettek szolgálatot. Hozzátette: az elmúlt hetekben nemcsak Budapesten és környékén volt feladatuk, hanem Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Somogy megyében is.



Az önkéntesek egyrészt a mentésirányításban a kiértesítéssel, a szűrésre várókkal való telefonos egyeztetéssel, a mobil szűrőpontokon pedig adminisztratív feladatokkal segítik a munkát, de vannak olyanok is, akik a szűrésekben vesznek részt - ismertette. Hozzátette: ügyelnek arra, hogy kit milyen feladatra vonnak be, a veszélyeztetett korcsoportot igyekeznek távol tartani a kockázatos tevékenységektől.



Hangsúlyozta: továbbra is várják önkéntesnek jelentkezését, amit a Vöröskereszt honlapján megtalálható rövid kérdőív kitöltésével lehet megtenni.



Kardos István kitért arra a több mint tízmillió forintos adományozásra is, amit a Magyar Olimpiai Bizottsággal olimpikonok felajánlásaiból juttattak el négy kórház - az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, az Új Szent János Kórház illetve a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet - és az OMSZ részére.



Ebben a járványhelyzetben jól hasznosítható eszközök szerepeltek - fertőtlenítő, beteghordó, gyógyszeradagoló berendezések, lélegeztetőgépek - melyek megkönnyítik az ellátásban részt vevő szakemberek munkáját - emelte ki.