Beaszfaltozták az úton fekvő halott cicát Tázláron - de csak félig

Egy út szélén fekvő, feltehetően már korábban elpusztult macska tetemét simán beleaszfaltozták az útba Tázlár felsőtelepi részén.



Az úttestbe beaszfaltozott macskatetemről készült első felvételek szombat este kerültek fel az egyik közösségi oldalra. Kerékpárosok töltötték fel a két képet, akik elszörnyedve tapasztalták a történteket.



A Tázlár-Felsőtelepen élők is elképedve értesültek az esetről. Az egyik szemközti házban lakó férfi szerint kizárt, hogy ne vették volna észre a munkások, hogy egy macskatetem fekszik az út szélén.



Lehet, hogy jó poénnak szánták, de egyáltalán nem az. Csak egy beteg elme csinál ilyet! – mondta a neve elhallgatását kérő, felháborodott férfi.



Nem sok hasonló esetről lehet tudni, egy azonban éppen két évvel ezelőtt történt, amikor arról számolt be a nemzetközi és a hazai sajtó, hogy az indiai Agrában élve temettek el az útépítők egy út szélén alvó kutyát. A szerencsétlen állat vonaglott, amikor egy úthengerrel is átmentek rajta. Az elpusztult kutya testét később egy markoló szedte ki az aszfaltból.



A tázlári esetnél, feltehetően már nem élt az út szélén fekvő macska, amin szintén átment az úthenger. Ebből kifolyólag úgy tudjuk, nem indul vizsgálat az ügyben, viszont értesítik a kivitelező céget, hogy távolítsák el az úttestből a macska tetemét - írta a magyarallatvedelem.hu.

