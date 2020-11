Tech

Hátborzongató rejtély után nyomoznak Eger városában - Miért tűntek el a madarak 2020 november közepén? - videó

Fákkal, bokrokkal teli zöld övezetből jelentkezett be a videó készítője. Azt állítja, hogy Egerből eltűntek a madarak. A videó alatti kommentek is megerősítik ezt, mindenki hasonló tapasztalatról számolt be. A férfi amatőr madármegfigyelő, rendszeresen törődik a hazánkban telelő madarakkal is, mindig ad nekik élelmet. Most azonban érintetlenek a kis etetők. (Bár lehet, hogy a mi fülünk cseng, de mi 1:40-nél hallunk csicsergést. De mint tudjuk, egy fecske sem csinál nyarat...).



Mindenesetre figyelemre méltó, hogy a helyiek így figyelnek és aggódnak környezetükért, és reméljük, hogy hamarosan visszatérnek az énekesmadarak is a városba!