Leprásokként kezelné a koronavírus-pozitív betegeket Szarvas polgármestere - szétszedték a Facebookon - videó

A Szarvas Tv a napokban interjút készített Babák Mihállyal, a város polgármesterével. A két órás beszélgetésben egyebek mellett a koronavírus-járvány is szóba került.



Ezzel kapcsolatban a polgármester kijelentette: a koronavírusos betegekkel úgy kell bánni, mint a leprásokkal.



Véleménye szerint „Aztán hogyha kiderül, hogy valaki covidos lett, mert megvan a tesztje, vagy karanténban van, akkor úgy kell kezelni, mint a leprást! Bocsássanak meg a kifejezésért, nagyon rossz kifejezés. Tehát akihez most nem szabad hozzáérnünk, mert, és etetnünk kell és mosnunk kell, de ugyanakkor azt meg kell tenni, hogy, hogy ha kihoztuk, bevittük az ételt, akkor külön mosogassuk el.”



Akárhogyan is gondolta, nagy port kavart a közösségi oldalakon, mindenki fel van háborodva, hatalmas a botrány az ügy körül.

