Koronavírus-járvány

Online szülésfelkészítő tanfolyamot indít a Szent János Kórház

A koronavírus-járvány miatt a családok biztonságát maximálisan szem előtt tartva határozatlan ideig felfüggesztették a kórházban megtartott, népszerű előadásaikat. 2020.11.21 08:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány kihívásaira reagálva nyolchetes online szülésfelkészítő tanfolyammal segíti a kismamákat a Szent János kórház.



A mindenki számára ingyenes előadásokon az intézmény szülésznőin és csecsemőápolóin kívül laktációs szaktanácsadó, gyógytornász, szülész-nőgyógyász, gyermeksebész és neonatológus szakorvos előadásait hallgathatják meg a tanfolyam résztvevői.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a készítők arra is gondoltak, hogy mentálisan is felkészülhessenek a gyermeket váró családok.



Idézik Takács Pétert, a kórház főigazgatóját, aki elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt a családok biztonságát maximálisan szem előtt tartva határozatlan ideig felfüggesztették a kórházban megtartott, népszerű előadásaikat. Az érdeklődés azonban töretlen maradt, így a járvány azt az igényt is életre hívta, hogy szülésznőink tudását online formában tegyük elérhetővé. Mindez mától bárkinek elérhető - tette hozzá.



A közlemény idézi Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert, aki szerint a biztonsági előírások mellett továbbra is lehetővé teszik az édesapáknak, hogy jelen legyenek a szülésnél. Hozzátette: a szülésre és a gyermekágyas időszakra nehéz felkészülni, ezért is támogatja a Szent János kórház eddig egyedülálló kezdeményezését, hogy ingyenes, online, bárki számára elérhető tanfolyammal segítik a szülésre és az azt követő időszakra történő felkészülést.