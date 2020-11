Koronavírus

Országos tisztifőorvos: három 30 év körüli fiatal is meghalt csütörtökön

417 szociális intézményben van jelent a koronavírus, ezek közül hat az első járványban is érintett volt. 2020.11.20 13:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján elismételte a reggel közölt adatokat: az elmúlt 24 órában 4440 új fertőzöttet azonosítottak, ez "kevesebbnek látszik" az eddigi számoknál. Kiemelte a lakosság fegyelmezett maszkhasználatát, azonban kiemelte: ezekből az adatokból még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, a szigorítások után két héttel mutatkoznak meg az eredmények.



Elmondta: három fiatal elhunyt van, 30, 31 és 34 évesek, mindhármuknak súlyos alapbetegsége volt. A legidősebb elhunyt most 96 éves volt. Az eddig elhunytak átlagéletkora 76 év.



Kiemelte, hogy az alapbetegséggel élőknek hatványozottabban oda kell figyelniük. Müller Cecília a témában több cikket is olvasott, a Lancet nevű tudományos lap szerint a cukorbetegség kétszeres kockázatot jelent, a tiszti főorvos hozzátette: ezt a betegséget is "jól karban lehet tartani", többet kell konzultálni a kezelőorvossal.



Szinten kockázati tényező a súlyos elhízás, így a hétvége közeledtével azt javasolta, hogy aki teheti, menjen a szabadba.



417 szociális intézményben van jelent a koronavírus, ezek közül hat az első járványban is érintett volt. A gondozottak 6 százaléka, 5940 pozitív a járvány kezdete óta, ez 6 százaléka az összes gondozottnak, közülük 1175 szorult kórházi ellátásra, 586 gondozott hunyt el. Az ápolóknak egy százaléka lett koronavírusos, 976 fő, közülük 21-en szorulnak kórházi ellátásra.



Müller Cecília azt kérte, hogy a karácsonyi ajándékok beszerzése ne csússzon az utolsó pillanatra, kerülni kell a zsúfoltságot.