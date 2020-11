Magyarság

Idén is babacsomaggal ajándékozza meg a nemzetpolitikai államtitkárság a külhoni újszülötteket

Idén is babacsomaggal ajándékozza meg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága azokat a külhoni kisgyermekes családokat, akiknél újszülött érkezett 2019-ben vagy 2020-ban, és a szülők igényelték a 2018 óta a határon túli magyarság számára is elérhető anyasági támogatást.



Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára közösségi oldalán videoüzenetben jelentette be, hogy a tavaly után idén is folytatódik a program.



Ismertette: míg tavaly 6600, idén már 10 ezer csomagot osztanak szét a határon túli magyar kisgyermekes családok között. Úgy fogalmazott: örömteli hír, hogy egyre több ilyen csomagra van szükség.



A csomag egyebek között babatakarót, textilpelenkát, rágható könyvet és babapárnát tartalmaz.



Ez a csomag nemcsak kedvesség a magyar kormány részéről, hanem olyan hasznos dolgokat tartalmaz, amelyek minden kisgyermekes családban jól jöhetnek - emelte ki.



A babacsomagok kiszállítása a külhoni magyarlakta területekre - szoros együttműködésben Magyarország külképviseleteivel - jövő hét elején indul - jelezte Potápi Árpád János az MTI-hez eljuttatott pénteki közlemény szerint.