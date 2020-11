Koronavírus

Operatív törzs: maszkokkal csalókat fogtak el

A sértettek mintegy 10 millió forintot utaltak át a három elkövetőnek, akik azonban csak a megrendelt termékek kis részét szállították le. 2020.11.20 13:26 MTI

Három férfit maszkokkal elkövetett sokmilliós csalás gyanújával fogtak el a rendőrök - mondta el Kiss Róbert alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese online sajtótájékoztatón pénteken.



A tamási, illetve veszprémi lakosok tavasz óta maszkokat, gumikesztyűket és egyéni védőeszközöket kínáltak eladásra, és a vételár egy részét előre kérték. A sértettek mintegy 10 millió forintot utaltak át a három elkövetőnek, akik azonban csak a megrendelt termékek kis részét szállították le. A rendőrök mindhárom férfit elfogták és jelentős értékre üzletszerűen elkövetett csalás gyanújával indítottak ellenük eljárást - ismertette az alezredes.



Kiss Róbert elmondta: csütörtökön 327 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megsértése miatt, közülük 326-an ténylegesen megszegték a korlátozást, egy ember pedig nem tartotta be a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt. A november 4-én hatályba lépett kijárási korlátozás és a november 10-én 24 órától érvénybe lépett kijárási tilalom ellenőrzése óta 4364 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási szabályok megszegése miatt.



Csütörtökön a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 345 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, ebből 299-cel szemben azért, mert a tízezer lakosnál nagyobb településeken megszegték a maszkviselésre vonatkozó önkormányzati rendeletet. Közülük 94-et figyelmeztettek, 135-en helyszíni bírságot kaptak és 70 embert feljelentettek.



Tömegközlekedési eszközökön, azok várakozóhelyein a szabálytalan maszkviselés miatt öt esetben intézkedtek csütörtökön. A kereskedelmi üzletekben valamint a bevásárlóközpontok területén pedig 41 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot.



Csütörtökön hat üzletet, vendéglátóhelyet zárattak be ideiglenesen a szabálytalanságok miatt, ebből ötöt a fővárosban. A jogszabály hatályba lépése óta 65 létesítményt, üzletet, szolgáltatót zártak már be a rendőrök és 322 személlyel szemben intézkedtek a korlátozott nyitvatartásra, egyes üzletek nyitvatartásának tilalmára vonatkozó szabály megsértése miatt.



Kiss Róbert elmondta: a maszkviselés szabályainak megsértése miatt intézkedtek csütörtökön a rendőrök a főváros VII. kerületében, Erzsébetvárosban egy internet-kávézóként is működő mobiltelefon-szaküzletben és egy pénzváltóban, valamint a XI. kerületben, a Fehérvári úti vásárcsarnokban egy konyhafelszerelést árusító üzletben, továbbá egy újpesti pékségben. A XV. kerületben pedig a tilalom ellenére nyitva volt egy söröző, ahol egy vendég szeszesitalt fogyasztott.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Kazincbarcikán pedig egy állateledel-boltban nem volt kihelyezve a maszkviselési kötelezettségre figyelmeztető plakát és az alkalmazott sem viselte a maszkot. A rendőrség valamennyi üzletet hét napra bezárta, a szabálysértőkkel szemben intézkedett.



Kiss Róbert elmondta: csütörtökön a Magyarország területén átutazás szabályainak megsértése miatt 66-szor intézkedtek. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabálysértők ellen eddig összesen 6142 alkalommal intézkedtek a rendőrök.



Csütörtökön 7671 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 42 421-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 3907-en regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök 16 894 személyes ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban levőknél csütörtökön.



Kiss Róbert hangsúlyozta: amennyiben elrendelik valakinél a hatósági házi karantént, és adottak a technikai feltételek, akkor a házi karantén elektronikus ellenőrzésére kifejlesztett alkalmazás használatát a jogszabály kötelezően előírja, ezzel is biztosítva a karanténra kötelezettnek a kényelmesebb ellenőrzést, továbbá az alkalmazással az ellenőrzés terhének egy részét át lehet venni a rendőrségtől.



Mint mondta, a rendszer előnye, hogy a fizikai közelség kizárásával, a személyes ellenőrzésből adódó fertőzésveszély eltűnik, a kitöltött egészségügyi kérdőívekhez - ennek kitöltése nem kötelező - hozzáfér a háziorvos, ezzel segítve a hatékony betegellátást. Emellett a rendszer adatkezelése megegyezik a helyszíni ellenőrzés adatkezelésével.



Az elektronikus ellenőrzés menetéről szólva elmondta: a hatósági házi karantén ideje alatt a rendszer véletlenszerűen generált időpontokban, sms-ben küld távellenőrzési kéréseket a felhasználónak. Ilyenkor el kell indítani az alkalmazást és teljesíteni kell a távellenőrzési kérést: a rendszer a felhasználót fényképpel beazonítja, ellenőrzi tartózkodási helyét és összeveti a rendszerben találhatóval. Az alkalmazásról bővebben a https://hazikaranten.hu/ oldalon lehet tájékozódni.



Az alezredes a sportolók "buborékban" tartózkodásról azt mondta, annak alkalmazása során egyaránt figyelembe kell venni a nemzeti jogszabályt és az Európai Labdarúgó Szövetség által meghatározott intézkedéseket. Ennek értelmében a versenyszerűen sportoló csapatok tagjai kötelesek a szálláshelyükön tartózkodni, csak edzések és mérkőzések idejére hagyhatják azt el. A külső helyszínre csoportosan érkeznek. A sportolóknak negatív eredményű PCR-teszttel is rendelkezniük kell. A stratégiai csapatmegbeszélések feltétele a védelmi intézkedések betartása, így a maszkviselés és a védelmi távolságtartás. A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi - tette hozzá.