Járvány

Merkely Béla is megfertőződött

Mint ismertes, közeli családtagja koronavírus fertőzése miatt karanténba vonult Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Csütörtök este Facebook-posztban tudatta, hogy ő is megbetegedett. Mint írta, az elmúlt napokban több családtagjáról is kiderült, hogy megfertőződött, és az ő hét eleji PCR-tesztje is pozitív lett. Szerda óta pedig már tünetei is vannak.



"Így már saját tapasztalatból állíthatom, hogy ez nem csupán egy nátha, de még csak nem is egy influenza, hanem egy sokkal komolyabb fertőző betegség, amely teljes embert kíván a legyőzésére" - írta.



Ezért szerinte mindenkinek meg kell tennie mindent, hogy elkerülje a megfertőződést. Erre a hallgatók figyelmét is felhívta a tegnap délutáni rektori fórumon - ahol a diákok is kérdezhettek tőle -, hozzátéve, hogy nagy szükség van rájuk is a járvány megfékezéséhez. Úgy fogalmazott, hogy a hallgatókat, mint egy orvos- és egészségtudományi egyetem növendékeit, fel kell készíteniük választott hivatásukra, s mint Semmelweis Polgároknak, össze kell fogniuk és együtt kell helytállniuk a pandémia leküzdésében.